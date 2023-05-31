以藝文串起新南向！文化部第五屆東南亞事務諮詢委員會曝

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今年活動主軸以「We ART together」（我們在藝起）為題，策辦4場次文化論壇，邀請第5屆東南亞事務諮詢委員談論「疫後文化交流之展望」，除請委員分享疫情期間提案成果及邀請北藝大「傳音越南才子樂團」現場演出外，並從「傳統藝術的推廣」、「變動時代下的敘事」、「藝術節國際串連」等主題進行講座，期藉由各式討論及活動，深化未來與新南向各國藝文交流，希望用藝術（ART）與文化的力量再次打破國界限制，深化台灣與東南亞、南亞及紐澳各國的交流網絡，增進彼此的理解，鼓勵共創互利互惠的藝文成果。
王時思指出，配合新南向政策，文化部積極推動與新南向國家在藝文人才、視覺藝術、表演藝術、影視音、文學翻譯出版等雙向交流。包括陸續推動新南向地區交流補助計畫，迄今共補助219組藝文團隊赴東南亞、南亞及紐澳地區進行雙向文化交流；近3年輔導國內業者攜帶1,112部電影作品與新南向地區買家接觸；鼓勵台灣文學外譯為泰語、越南語、印尼語、馬來語、泰米爾語等。此外，為擴大台灣在印太地區的文化影響力，繼馬來西亞、泰國後，接續於2020年在印度、雪梨設立駐外文化單位。
文化部安排各國委員於5月29日至6月2日期間參與各式主題活動，包括文化論壇、藝文參訪、沙龍影展座談等，期待藉由面對面的交流活動，共同探索台灣與新南向各國疫後藝文交流的新常態，並促進更多跨國合創、藝術進駐等合作關係。另台北科技大學、政治大學及台北當代藝術館亦邀請本屆委員辦理相關系列座談，報名資訊請至活動網頁（https://nsp.moc.gov.tw/home/zh-tw/registration）查詢。