郭台銘喊跟柯「海誓山盟」影響侯？ 游淑慧：政治不外乎人情
民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘昨日前往金門參加浯島城隍遶境活動，兩人同框握手，還一同扶轎；郭晚間多次致電柯文哲，拉著柯文哲多次看海、還喊出「我跟柯文哲海誓山盟」的言論，引發郭柯合聯想。對此台北市議員游淑慧表示，政治之外還有朋友，不是跟不同陣營的人見面都要躲來躲去。
記者邱新博／台北報導
爭取國民黨提名選總統失敗的郭台銘昨赴金門與柯文哲在公開活動上同台，引發外界關注。游淑慧表示，郭台銘之前已經非常多次的說會支持國民黨提名的候選人，但除此之外他與柯文哲也是長期交往的好朋友，「政治之外不外人情」。所以如果郭董在2024年的選舉，還是維持之前的態度並扮演與柯文哲的橋樑，她覺得也沒有什麼不好，「也不是說跟不同陣營的人見面都要躲來躲去」，政治之外還有朋友。
至於會不會擔心「郭柯合」並邊緣侯友宜?游淑慧表示，如果郭台銘一開始跟柯文哲理念相合要相配的話，就不會有前一兩個月努力爭取國民黨提名的過程，一開始郭台銘就是自由身，他就可以直接選擇與柯文哲配合，代表他對於藍軍的理念、還有認為大概唯有國民黨可以下架民進黨，這一點的共識還是有的。
游淑慧說，郭台銘一直都為國家為公義做很多事，對於選舉可能有點接不上軌，是因為有很多事情在做，都只是為了台灣好。所以他不管跟任何人的接觸，包含未來常常跟侯友宜接觸的話，都是為了台灣好。而不管未來郭台銘跟誰合作，推動落實比較重要，國民黨國會多數、總統選舉獲勝比較重要。