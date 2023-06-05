都是國中畢業！小S二女兒被誤會「大學畢業」　左左右右可愛不變

未來少女／徐若瑄首度擔任導師超嗨　網紅「奕寬老師」成亮點

▲徐若瑄將攜手黃子佼打造《未來少女》。（圖／索尼提供）
▲徐若瑄將攜手黃子佼打造《未來少女》。（圖／索尼提供）

記者江芷稜/台北報導

由踢帕娛樂製作的女團選秀節目《未來少女》，今年賽制大改變，改由全民人氣票選，導師不再參與評分淘汰環節，除了暖心學姐木木負責串場之外，黃子佼與徐若瑄分別擔綱節目重要角色「少女主理人」與「少女製作人」，扛起掌握節目節奏、氣氛的重任，不必再以「打分數」方式評斷表演，而是走下舞台，近距離給予學妹們建議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲48歲徐若瑄仍保持苗條身材。（圖 / 徐若瑄臉書）
▲女團出身的徐若瑄，非常期待成為少女製作人。（圖 / 徐若瑄臉書）
踢帕娛樂透露，影視歌三棲的徐若瑄，一直是製作單位渴望邀請來上節目的明星，她4月出席Ozone在台北流行音樂中心的演唱會時，和製作人詹仁雄相談甚歡，點頭接下少女製作人的重任，將全程陪伴選手們比賽。不僅如此，去年在YouTube頻道點評《原子少年》聞名的舞蹈老師「放鬆兄弟」奕寬和音樂人唐仲彣（CHRISFLOW），也將現身《未來少女》帶給大家驚喜。

受邀擔任少女製作人，徐若瑄表示，自己的演藝生涯也是從選拔賽開啟，之後組成了少女團體「少女隊」，與《未來少女》有很大的連結，她開心地說：「我是很適合的人選！覺得一定要接下這個任務，除了很多經驗的分享，能陪伴著她們追夢，走這一小段路，覺得很開心很榮幸。」同時也替少女們感到開心，「台灣能有這樣好的音樂大節目平台，讓更多人看見她們的努力和認識她們，期待看見在大舞台上閃閃發光的少女們！」

▲去年在網路點評《原子少年》舞蹈出名的「放鬆兄弟」奕寬老師，這次受邀擔任《未來少女》的講評老師。（圖／翻攝自放鬆兄弟奕寬FB）
▲去年在網路點評《原子少年》舞蹈出名的「放鬆兄弟」奕寬老師（左三），這次受邀擔任《未來少女》的講評老師。（圖／翻攝自放鬆兄弟奕寬FB）
而這次海選成員超過上千人，包括日本、韓國等地的練習生，都來台參與海選，來自香港的21歲潘穎芝（gigi），曾參與韓國選秀節目《Girls Planet 999》徵選，她比較兩地差異，坦言韓國老師講評時比較嚴格，會一針見血批評應該改進的地方，用詞較為嚴厲，在台灣進行海選時，選秀老師態度較為溫柔，都是以溫暖口吻鼓勵選手，感覺比較不同。

更多《未來少女》消息可點此：https://bean.fun/nextgirlz

專訪／《未來少女》看齊BLACKPINK！詹仁雄自信：打造最強組合

未來少女／經紀公司捉對廝殺！新賽制爭搶百萬宣傳資源

未來少女／《原子少年》13場演唱會秒殺　粉絲經濟復甦了

未來少女／全能男團VERA當海選評審！見證13歲少女超強舞蹈實力

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀