美促土耳其允瑞典加入北約　史托騰柏格審慎樂觀

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加入北約須經全體成員國一致同意，土耳其利用其影響力施壓兩國解決庫德族武裝分子存在問題後，4月已同意讓芬蘭加入，但仍持續阻止瑞典入北約。
北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）認為，瑞典距及時參與7月11至12日在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）召開的北約峰會已「觸手可及」。
史托騰柏格在北約峰會前的外長會議前夕在挪威首都奧斯陸（Oslo）告訴記者：「沒有任何保證，但絕對有可能達成一項解決方案，並在那時決定讓瑞典成為正式成員。」
前往北歐訪問的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，瑞典政府已著手處理土耳其關切的問題。
他敦促土耳其立即敲定讓瑞典加入北約，表示這個北歐國家已採取重要措施，化解土耳其對瑞典加入北約的疑慮。
此外，布林肯反駁外界對土耳其同意瑞典加入北約與拜登政府出售F-16戰機給土耳其的聯想，儘管他說美國國會正就此事進行討論。一天前，美國總統拜登也間接提到此事。
土耳其一直尋求向美國購買價值200億美元F-16系列戰機和近80套現代化裝備，但因土耳其對北約擴展抱有疑慮，加上美國國會對安卡拉人權紀錄和敘利亞政策有意見等種種因素，使這項軍售案遭到擱置。
艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）昨天重申土耳其對購買這種戰機的渴望。拜登與艾爾段通話後告訴記者，他向艾爾段表示，美國希望看見（土耳其）同意瑞典加入北約。
白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）對記者說，同意瑞典加入北約並非出售F-16系列戰機給土耳其的條件之一，但表示國會在這項軍售案扮演重要角色。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1120531