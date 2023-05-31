金門城隍廟主委爆曾邀侯友宜卻「未獲回應」 葉元之說1句重話
民進黨總統參選人賴清德、鴻海創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲30日早上齊聚金門，參與浯島城隍廟獻典參拜儀式等活動，獨缺國民黨總統參選人侯友宜，侯友宜昨日出席新北龍舟錦標賽記者會時表示，自己已經安排行程，會另外找時間去金門。不過，城隍廟主委透露，廟方也有邀侯友宜參加，卻未獲回應。國民黨新北勢議員葉元之也罕見說出重話，直言侯幕僚或安排行程的人對於細節太輕忽，並透露市府裡有些人姿態很高。
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賴柯郭在金門齊聚，總統參選人獨缺侯一人，侯友宜30日出席「新北市議長盃第13屆龍舟錦標賽—祭江點睛記者會」時回應，因為已經安排行程，他會另找時間去金門拜訪好朋友，聊聊現在面臨的問題，期待大家共同面對。不過，浯島城隍廟主委楊耀芸表示，廟方也有邀請新北市長侯友宜蒞臨參加，但未獲回應。
對於侯友宜「不回」對方，葉元之今日於前高雄市新聞局長王淺秋所主持的廣播節目《千秋萬世》感嘆，「我覺得侯那邊幕僚或安排行程的人，對於細節真的蠻輕忽的，人家邀你不管怎樣，如果不去也要講一聲，這是一個尊重」。
葉元之表示，自己之前也有經驗，有上市公司老闆支持教育局的活動，他以為市長要去，所以找很多上市公司老闆支持，結果教育局直接回應說市長沒要去，但也沒有說市長為何不去，他去問原因，表明這很重要，人家也為了活動找很多人來，得到的答案就是「反正就沒有安排」，他認為這會讓外界覺得多少有點高姿態的感覺，葉元之也透露，市府裡面本來就有些人姿態很高，「愈是核心的局長愈不跟他們打交道」，從來不理議員。
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