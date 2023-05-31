侯友宜控賴未提「中華民國」 賴陣營駁：任閣揆首次備詢就說過
國民黨總統參選人侯友宜今（31）日指控民進黨總統參選人賴清德，從未在任何一個政治場合講過「中華民國」，對此賴清德競辦回應，賴時任行政院長任內，首次立院質詢就公開稱「台灣是主權獨立國家，名字叫做中華民國，兩岸之間並不隸屬。」只能說侯友宜不僅連新北市政都不關心，就連對國政也是十分陌生。
記者陳威叡／台北報導
對於侯友宜指控，賴清德競辦發言人陳世凱指出，賴在擔任行政院長任內，第一次在立法院的質詢就公開、明確地說過「台灣是主權獨立國家，名字叫做中華民國，兩岸之間並不隸屬。」
陳世凱強調，相信各界都有看見，不論是民進黨或是賴清德主張，至始至終都十分明確，維持現狀才是符合台灣和國際的共同利益，這也是執政團隊持續努力的目標，而且得到國際社會的支持。
陳世凱指出，反觀侯友宜卻連國民黨死守的九二共識都避而不談，從市政到國政，侯友宜不僅只會閃、躲、飄，甚至甘願當中共的應聲蟲，一起批評賴清德守護台灣和平的決心。可見侯友宜不僅對新北市民不負責任，對國政更是敷衍。
陳世凱呼籲，建議侯友宜既然有志參選總統，就要做好功課，對當前的國際局勢和國家發展，都要有清楚的認知、規劃，這樣的彼此競爭，才是對國家有長遠的幫助。