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大法官被提名人尤伯祥涉教唆偽證　公訴檢察官還原經過

▲時任促轉會委員、律師尤伯祥（右）獲總統府提名為大法官（圖／中央社資料照）
▲時任促轉會委員、律師尤伯祥（右）獲總統府提名為大法官（圖／中央社資料照）

記者潘千詩／台北報導

司改會出身的律師尤伯祥獲總統府提名為司法院大法官人選，立法院尚未處理人事同意權，卻已掀起腥風血雨！綠委蘇治芬質疑，尤伯祥曾在訴訟過程中涉教唆證人作偽證；而當年參與審理的公訴檢察官蔡啟文也發文還原當時開庭狀況，指證人當庭表示「昨晚律師幫我排練...」，證人話都還沒說完，就被尤伯祥打斷且提高音量反問證人「你說，我有教你怎麼講嗎？」

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蔡啟文在臉書感嘆「這等人品，卻一路透過訴訟案件的包裝，以及對於政治事件發生後的結果的〔正確〕判斷，成為大法官的被提名人？除了擲筆嘆息外，還是擲筆嘆息」。

另外，高檢署主任檢察官陳宏達看到總統府提名的大法官人選，也在臉書撰文指出，在小池塘挑出來的魚，何「大」之有？政治性格濃厚者，尤不適任，凌駕法律專業，隳敗國家名器，莫此為甚！大法官影響司法及國家發展非常深遠，這麼重要的職位應該慎重遴選、審查，不能只有政治思考。

由13個民間團體組成的民間監督司法院大法官人選聯盟30日下午也發聲明，呼籲行使大法官同意權應審慎，立院各黨切勿倉促過水。

聲明指出，據報載，立法院可能於6月14日至21日間行使同意權，但此一時程急迫，勢必無法有完整的審查及讓社會各界表示意見，恐侵蝕大法官任命的正當性，有害於司法公信力。聯盟建議臨時會的召開，最快不宜早於6月底，包括立院各黨團於收受被提名人資料後，應成立小組收集黨內意見，並先以書面向被提名人提問或請求補充資料。

此外，全院委員會於詢問被提名人前，應召開公聽會廣徵社會各界意見，小組及欲向被提名人詢問的立委皆應全程參與，又為了使公聽會的意見能被審視、運用，公聽會與審查會間至少應間隔1週。

聲明表示，至少應召開2次全院委員會，被提名人於第1次審查會未能完整回應的問題，應於第2次審查予以補充。同時，委員會審查並非「背誦考試」，聯盟呼籲立委詢問憲政議題時，不應無意義地抽考特定法條或解釋字號的內容，宜著重於釐清被提名人的論點及意見。聯盟呼籲，院會投票時，各黨應開放立委自由行使投票權，而不應以黨紀或任何方式約束。

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