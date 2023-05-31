時代眼淚！遠百寶慶暫熄燈 「經典老照片」四、五年級生一看就懂
台北西門町遠東百貨寶慶店是遠百的「起家厝」，自1972年開幕以來，已經陪伴民眾超過50個年頭，遠百寶慶將於8月原地重建，為全台第一個原地改建的百貨，預計於6到7月舉辦改建封館大拍賣。如今老照片曝光，白色立面的外牆，是當時最時髦的建築，讓四、五年級生直喊好懷念！
記者許家禎／台北報導
遠東百貨寶慶店緊鄰西門捷運站，是台北市現存的最老百貨，今年將進行都更，基地面積達3663平方公尺（約1190坪），為北市首件申請危老案的百貨公司，更是北市基地規模前10大的危老案。遠百看好西區門戶計畫，估計整體重建時間有5年，之前透露邀請了世界知名設計師進行設計，將打造一座高規格的新世代綠色百貨，希望再度成為西門町新地標。
遠百寶慶店首波於6月1日起至6月27日推出感恩回饋活動，百貨服飾當日單筆滿3,000元送200元、保健器材當日單筆滿5,000元送500元、大家電當日單筆滿10,000元送1,000元。針對信用卡祭出10大指定銀行銀行全館當日刷滿5,500元送商品券100元、各品牌推出超值回饋、福利品出清全面1折起、必BUY商品推薦等。
遠百寶慶也特別規畫寶慶「心回憶」系列活動：時光回憶靜態展、重溫復古演唱秀、小小歷史探險家、寶慶心社區學堂、捐舊鞋送愛心、西門商圈淨街，邀請民眾一起回憶寶慶的美好時光。其中，6月11日將舉辦復古遊行嘉年華，歡迎大家參加懷舊復古趴。
如今老照片曝光，一開始的寶慶店擁有白色立面外牆，是當時最時髦的建築。另外，現在百貨常見的表演與促銷活動宣傳，遠百寶慶店也曾引領潮流，其中一張老照片上看到當時寶慶店邀請加拿大多國文化舞團蒞臨表演，表演者身穿民族傳統服飾讓人印象深刻。
西門町歷經疫情，如今觀光客回流，但消費型態、消費習慣與客層都跟過去幾年大不相同，現在的西門町擁有多元文化，如動漫、Cosplay、刺青與街舞，還有大批國際觀光客，未來的遠百寶慶華麗轉身成什麼型態？要如何迎接新世代消費者？都考驗經營團隊的智慧。