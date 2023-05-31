民進黨頻質疑能源政策　侯友宜：從以前到現在沒有反對過核電

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侯友宜接著說，從以前的行政院長蘇貞昌，到現在的行政院長陳建仁，自己都苦口婆心跟行政院副院長鄭文燦溝通外，也不斷轉達訊息，到現在完全不理也不管，要為新北市民說一個公道話都不聽，所以今天講很清楚，從以前到現在他沒有反對過核電，只要說用高標準把核能安全做好，妥善處理核廢料，當然可以做，妥善處理。
侯友宜也喊話民進黨，台灣真的不缺電才是最重要，台灣一缺電什麼都沒有，「非核家園」做不到就是做不到，不要在那邊說大聲話，尤其現在又在減碳，民進黨中央的減碳2030能夠減碳多少？「2050淨零碳」、「淨零排放」也做不到，所以早就要準備好，要把新北市最關心的兩個議題把它做好解決，這才是該有的態度。也喊話賴清德，提到面臨缺電的危機，跳電那麼多次，現在才在說萬一戰爭來的時候才來做備用電源，要問核電要除役了，但重啟都有一些問題。
侯友宜最後強調，聽好所有專家、社會地方人士的意見，7月份他會把能源的政策完整的跟大家報告，重申自己從來沒有說過「反對核電」這句話，向大家保證，從頭到尾站在新北市長的立場，希望真的把核安做到最高標準，然後妥善處理核廢料。
至於記者再問到在當選總統後會保證妥善處理核廢料的問題嗎？侯友宜還是強調，核廢料問題他跟中央已經反映過多次，提到核廢料要做妥善的處理，不能把都市地方變成一個永久貯存場；要從室外變成室內，起碼先做到安全，這個都是他跟中央反映，中央沒有做，也沒有答應，也沒有出來說過話。
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