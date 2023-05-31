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民進黨頻質疑能源政策　侯友宜：從以前到現在沒有反對過核電

▲對於民進黨頻質疑能源政策，侯友宜在市政會議受訪強調他從以前到現在沒有反對過核電，7月份就會把能源政策完整做報告。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.31）
▲對於民進黨頻質疑能源政策，侯友宜在市政會議受訪強調他從以前到現在沒有反對過核電，7月份就會把能源政策完整做報告。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.31）

記者吳嘉億／新北報導

針對民進黨頻頻猛攻能源政策，質疑核廢料問題，代表國民黨參選2024總統大選的新北市長侯友宜，今（31）日主持市政會議後受訪時強調，自己從來沒有說過「反對核電」這句話，表示將聽好所有專家、社會地方人士的意見，7月份會把能源的政策完整的跟大家報告。

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侯友宜表示，從他擔任新北市長上任以來，不斷跟中央溝通核廢料，說核廢料要妥善處理，起碼讓新北市民能夠安心；在核廢料上溝通兩件事情，第一是核廢料不要蓋室外乾式貯存轉蓋室內，這不是他的意見，是核能監督委員會很多委員的意見；第二是新北市是人口稠密的地方，如果核廢料現階段沒能力處理，要告訴新北市市民，不要在都會型態裡作為永久貯存的地方，要講清楚，因為對新北市民的承諾是40年，40年過了，是不是要把他永久擺在這個地方？

侯友宜接著說，從以前的行政院長蘇貞昌，到現在的行政院長陳建仁，自己都苦口婆心跟行政院副院長鄭文燦溝通外，也不斷轉達訊息，到現在完全不理也不管，要為新北市民說一個公道話都不聽，所以今天講很清楚，從以前到現在他沒有反對過核電，只要說用高標準把核能安全做好，妥善處理核廢料，當然可以做，妥善處理。

侯友宜也喊話民進黨，台灣真的不缺電才是最重要，台灣一缺電什麼都沒有，「非核家園」做不到就是做不到，不要在那邊說大聲話，尤其現在又在減碳，民進黨中央的減碳2030能夠減碳多少？「2050淨零碳」、「淨零排放」也做不到，所以早就要準備好，要把新北市最關心的兩個議題把它做好解決，這才是該有的態度。也喊話賴清德，提到面臨缺電的危機，跳電那麼多次，現在才在說萬一戰爭來的時候才來做備用電源，要問核電要除役了，但重啟都有一些問題。

侯友宜最後強調，聽好所有專家、社會地方人士的意見，7月份他會把能源的政策完整的跟大家報告，重申自己從來沒有說過「反對核電」這句話，向大家保證，從頭到尾站在新北市長的立場，希望真的把核安做到最高標準，然後妥善處理核廢料。

至於記者再問到在當選總統後會保證妥善處理核廢料的問題嗎？侯友宜還是強調，核廢料問題他跟中央已經反映過多次，提到核廢料要做妥善的處理，不能把都市地方變成一個永久貯存場；要從室外變成室內，起碼先做到安全，這個都是他跟中央反映，中央沒有做，也沒有答應，也沒有出來說過話。

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