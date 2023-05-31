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拜會立院國民黨團握手陳玉珍　侯友宜：我是福建來的「同文同種」

▲侯友宜今中午前往國民黨立法院黨團拜會，並與力挺郭台銘的陳玉珍握手致意。（圖／記者翁子竣攝，2023.05.31）
▲侯友宜今中午前往國民黨立法院黨團拜會，並與力挺郭台銘的陳玉珍握手致意。（圖／記者翁子竣攝，2023.05.31）

記者翁子竣／台北報導

2024總統選舉步步進逼，國民黨總統參選人侯友宜今（31）日前往國民黨立法院黨團，拜會黨籍立委。入場前，侯友宜不僅先與力挺鴻海創辦人郭台銘的國民黨立委陳玉珍握手致意，他致詞時也強調，他是從福建過來的「同文同種」，金馬應可建構一個和平的溝通橋梁。

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侯友宜今中午到立法院拜會國民黨團，討論有關2024總統及立委大選事宜，進場時更被媒體捕捉到，與國民黨立委陳玉珍握手致意。侯友宜致詞表示，他一生當中完全希望中華民國毅力而不搖，他打趣說，「看到陳玉珍特別跟他握個手，我也應該跟陳雪生握個手」，他跟陳雪生認識30年以上。

侯友宜說，金馬是敏感地緣政治的地方，「金門馬祖平安，大家都平安；金門馬祖好，大家都好」；他每次到金馬，看到很多人跟大陸有所往來、交往親密，而他也是從福建過來的「同文同種」，金門跟廈門很多閩南話都一樣。

侯友宜強調，金馬應可建構一個和平溝通橋梁，可建立起對話交流最前線，讓兩岸降低衝突好地方，這是他們深深的期待，做一個國家領導人，沒有國家安全沒有一切。

至於民進黨總統參選人賴清德提到，盼與中國國家領導人習近平吃晚餐。侯友宜批評，他聽到很納悶，不是人家說的台獨金孫？在備詢台口口聲聲說是台獨務實工作者，怎麼中華民國都沒提過的人，沒有大聲疾呼守護中華民國的人，要怎麼跟對岸溝通？有時和平不是肉麻當有趣，和平要用真誠，大家互相交往來對待。

侯友宜說，國家安全是這次重要關鍵，美中兩國競爭下，台灣要走出自己的路。他向在場立委表達感謝，謝謝在立法院守護中華民國，並一直捍衛中華民國憲法，這態度讓國家是最大共識，在沒共識前法律就是共識，不管法令從何而來，現在中華民國憲法就是各黨與2300萬人共識。

侯友宜強調，不管贊成或反對，中華民國憲法就在這裡，沒有憲法的維護，談何國家？國歌怎麼唱？國旗怎麼定義？國防怎麼定義？這都在裡面，應好好團結中華民國，才能讓兩岸和平往前走。

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