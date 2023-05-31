拜會立院國民黨團握手陳玉珍　侯友宜：我是福建來的「同文同種」

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侯友宜說，金馬是敏感地緣政治的地方，「金門馬祖平安，大家都平安；金門馬祖好，大家都好」；他每次到金馬，看到很多人跟大陸有所往來、交往親密，而他也是從福建過來的「同文同種」，金門跟廈門很多閩南話都一樣。
侯友宜強調，金馬應可建構一個和平溝通橋梁，可建立起對話交流最前線，讓兩岸降低衝突好地方，這是他們深深的期待，做一個國家領導人，沒有國家安全沒有一切。
至於民進黨總統參選人賴清德提到，盼與中國國家領導人習近平吃晚餐。侯友宜批評，他聽到很納悶，不是人家說的台獨金孫？在備詢台口口聲聲說是台獨務實工作者，怎麼中華民國都沒提過的人，沒有大聲疾呼守護中華民國的人，要怎麼跟對岸溝通？有時和平不是肉麻當有趣，和平要用真誠，大家互相交往來對待。
侯友宜說，國家安全是這次重要關鍵，美中兩國競爭下，台灣要走出自己的路。他向在場立委表達感謝，謝謝在立法院守護中華民國，並一直捍衛中華民國憲法，這態度讓國家是最大共識，在沒共識前法律就是共識，不管法令從何而來，現在中華民國憲法就是各黨與2300萬人共識。
侯友宜強調，不管贊成或反對，中華民國憲法就在這裡，沒有憲法的維護，談何國家？國歌怎麼唱？國旗怎麼定義？國防怎麼定義？這都在裡面，應好好團結中華民國，才能讓兩岸和平往前走。