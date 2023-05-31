最美星二代韓菲休學闖星路！挨酸「出國懷孕回來」 發聲反擊
韓菲是藝人王中平、余皓然的女兒，是網友票選出的「最美星二代」，還贏過了歐陽娜娜，近來韓菲接受《NOWnews 今日新聞》專訪時透露，其實對於被貼上「星二代」標籤，內心很矛盾。韓菲還提到以前她對於網友的評論很在意，出國留學的她曾看到有人留言酸她「爛草莓」、「靠爸靠媽」，以及「學校有錢就能進」、「出了國後懷孕回來」等。
記者吳雨婕/台北報導
韓菲笑說頂著「最美星二代」頭銜有點不好意思，「我沒有覺得自己多漂亮，媽媽從小也跟我說，我不是走漂亮類型，每個人都有獨特的魅力。我現在想把重心放在自己的獨特面。」至於被貼上「星二代」標籤，韓菲直言內心矛盾，「當然會希望說，可以對我的認識是『韓菲』，不是誰誰誰的女兒；一方面我也知道爸媽是演藝圈的人，能有現在製作專輯的資源、各種關注，我很感謝爸媽是明星這件事，能夠獲得比別人多的關注度。」韓菲由衷的說：「我需要慢慢累積實力，堅強起來，才能透過作品讓人家知道我誰。」
韓菲表示，以前會擔心別人的想法，所以會看留言、私信，就連YT底下的留言都會看，原本在加拿大多倫多大學雙主修心理學與哲學，後來選擇休學積極做音樂，她透露，因為爸媽身分的關係，比較早出現在螢光幕前，「多少會接收到留言，好的壞的都有。」她看過最毒的留言有「爛草莓」、「靠爸靠媽」、「學校有錢就能進」、「出了國後懷孕回來」等，她坦言看到的時候多少會情緒波動，「我這個人不是這樣啊！以前還小的時候，會去認真回覆，但現在覺得沒有必要花時間在不了解你的人身上。」
被問到對休學一事有沒有後悔，韓菲回應：「我沒有覺得是自己太過衝動。」雖然沒有計畫休學多久，但打算在這一年內看專輯推出後的迴響，「我覺得我做選擇，很看當下的感覺，什麼是真正想要的，我做的這個決定有爸媽支持，可能過了幾年再回歸大學生活。」