歡慶畢業季百貨推優惠　聚餐、送禮、面試穿搭一應俱全

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夢時代表示，歡聚畢業季推出多家餐廳優惠，1F「饗麻饗辣」20位成人可享9折優惠、40位成人再享1人免費，如提前2周預定並付完訂金還可再享早鳥限定優惠；B1F「瓦城」精選17道鮮香酸辣又熱情的泰式佳餚、搭配10人份精選甜點與飲品、米飯，適合多人同享歡聚美味；6F「燒肉將」帶老師來用餐，10位成人以上(含老師)用餐即贈799元餐券1張。
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