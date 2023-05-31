陳致中無法再參選　手寫400多字聲明訴心聲

歡慶畢業季百貨推優惠　聚餐、送禮、面試穿搭一應俱全

▲「田橋屋天麩羅專売」全球首店，6月1日將於夢時代7F試營運。（圖／夢時代提供）
▲「田橋屋天麩羅專売」全球首店，6月1日將於夢時代7F試營運。（圖／夢時代提供）

記者陳美嘉／高雄報導

鳳凰花開，象徵畢業季的到來，百貨業者為契合謝師聚餐、同學聚會需求，集結館內眾多餐廳推出歡聚畢業季優惠活動。夢時代人氣迴轉壽司「壽司郎」改裝開幕，並迎來「田橋屋天麩羅專売」全球首店；而匯集迪士尼、三麗鷗、史努比、嚕嚕米等眾多高人氣角色明星的《POP CIRCUS星奇市》則適合選購畢業贈禮。SKM Park Outlets高雄草衙推出眾多服裝品牌優惠以及精選謝師宴聚會專案。

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▲業者衙匯集多家合適的職場服飾品牌，輕鬆穿出專業好感度。（圖／SKM Park Outlets提供）
▲業者匯集多家職場服飾品牌，輕鬆穿出專業好感度。（圖／SKM Park Outlets提供）
「田橋屋天麩羅專売」全球首店，6月1日將於夢時代7F試營運，6月5日盛大開幕，主打江戶四大美食之一的天婦羅，師承日本職人，嚴選當令新鮮食材搭配日本直輸明太子，推出超豪華極上海陸天丼定食。歡慶全球首店開幕，6月5日至6月9日將連續五天推出購買「極上海陸天麩羅定食」贈送「兒童餐烏龍麵或四格松花堂」二選一的限定優惠，每日限量100份，送完為止。

▲百貨業者為契合謝師聚餐、同學聚會需求，集結館內眾多餐廳推出歡聚畢業季優惠活動。（圖／夢時代提供）
▲百貨業者為契合謝師聚餐、同學聚會需求，集結館內眾多餐廳推出歡聚畢業季優惠活動。（圖／夢時代提供）
夢時代表示，歡聚畢業季推出多家餐廳優惠，1F「饗麻饗辣」20位成人可享9折優惠、40位成人再享1人免費，如提前2周預定並付完訂金還可再享早鳥限定優惠；B1F「瓦城」精選17道鮮香酸辣又熱情的泰式佳餚、搭配10人份精選甜點與飲品、米飯，適合多人同享歡聚美味；6F「燒肉將」帶老師來用餐，10位成人以上(含老師)用餐即贈799元餐券1張。

▲業者衙匯集多家合適的職場服飾品牌，輕鬆穿出專業好感度。（圖／SKM Park Outlets提供）
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求職面試服裝採購，打造最佳第一印象，SKM Park Outlets高雄草衙匯集多家職場服飾品牌，輕鬆穿出專業好感度。想要即戰力更提升就選美國經典西服品牌「Brooks Brothers」商品4折起，2件再享9折、3件再享85折、4件再享8折；都會時尚女裝「SO NICE」百款夏日百搭時尚單品3折起；平價服飾品牌「NET」紅標商品5件3折、3件4折；上班族最愛品牌「G2000」男裝5折/女裝4折，3件再享9折、5件再享8折。此外，上班族必備的包款、公事包、卡夾、證件套在COACH、MICHAEL KORS、PORTER INTERNATIONAL最低4折起即可入手。

▲業者精選聚餐優惠專案，讓您饗宴美食又能省荷包。（圖／SKM Park Outlets提供）
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SKM Park Outlets高雄草衙精選聚餐優惠專案，享受美食又能省荷包。日式涮涮鍋「涮乃葉」安格斯牛肉吃到飽全餐，平日午餐只要528元/晚餐及假日全天568元，消費滿1,000元加贈感恩100元優惠券；韓控必吃代表「花韓燒」出示學生證或畢業證書即享11人同行1人免費(22人同行2人免費)；日式串燒料理「大河屋」即日起至5/31凡點四人套餐，加碼送串燒組合乙份。其他還有TGI FRIDAYS、添好運、陽光皇后、豆腐村等多間高CP值餐廳，多樣化選擇讓謝師宴留下最美味、美好的回憶。

即日起至6/4活動期間於InstagramAPP上使用SKM Park Outlets高雄草衙專屬畢YA濾鏡拍照，上傳至個人Instagram限時動態，設定公開帳號並tag「skmpark_official」+不限消費金額發票即可獲得「夏日必備神器-珪藻土杯墊」乙份，限量200份，送完為止。

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