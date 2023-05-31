郭柯會喊海誓山盟　朱立倫：希望藍白團結整合

民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘昨日前往金門參加浯島城隍遶境活動，晚間郭台銘赴柯文哲民宿喊「我跟柯文哲海誓山盟」的言論，引發郭柯合聯想。對此國民黨主席朱立倫今（31）日表示，郭台銘是藍軍重要的成員，希望未來不只藍軍團結，藍白也要團結整合，才能下架民進黨。
記者邱新博／台北報導
國民黨主席朱立倫今午出席國民黨台北市議會黨團大會，被問及昨日郭柯會，朱立倫表示，郭台銘對兩岸和平、中華民國的愛，大家都非常肯定，昨天在金門特別重視兩岸和平宣言，這宣言也是過去他長期以來主張的，兩岸一定要和平；若有一天能在金門兩岸共同發表和平宣言，對於未來所有台灣安全保障、下一代幸福絕對是非常正面，我們都表示非常大的感謝，這也是國民黨努力的目標。
朱立倫說，郭台銘也是藍軍最重要的成員，希望未來不是只有藍軍要團結，還需要藍白能夠相互團結、互相整合，才能夠下架對台灣傷害最大的民進黨以及造成很多下一代戰爭危機的民進黨，這是要共同要努力的，所以不管郭台銘的主張，或柯文哲的一些主張，將來大家都會一起來團結、努力。
對於外界傳出郭台銘9月申請回國民黨，朱立倫表示，任何一位愛中華民國、願意一同守護台灣、為共同理想打拼的，都歡迎加入國民黨、歡迎回到國民黨，都是秉持這心情、態度。
至於郭台銘陣營傳出朱立倫曾說郭台銘見的都是「牛鬼蛇神」，朱立倫強調，沒有的事就是沒有的事情，他今天下午要跟周典論議長討論屏東提名選舉的事，明天要在張榮味老縣長家討論雲林選舉的事情，也不可能製造這樣的謠言，「我也不會說自己的同志、重要幹部是那個名詞」。