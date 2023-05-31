用藝術支持烏克蘭！文總、紙風車6/16起前進匈牙利展開巡演

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劉世忠說，此行文總、紙風車受匈牙利首都布達佩斯市政府之邀，參與建都150周年慶典，將策畫台灣日嘉年華交流活動，強化台灣形象，透過文化外交的方式，讓大家對台灣有更多理解。他也說，俄烏戰爭已歷時一年半，很開心在台灣走了368鄉鎮的紙風車能延伸到匈牙利，透過藝術給予烏克蘭難民人道關懷、心靈重建。
李厚慶表示，文總自2017年，帶著台灣文化走向世界，包含馬來西亞、日本、美國、印度和泰國等，與世界發展出友好的情誼，如奈良美智為台灣創作專屬畫作、橘高校學生至今仍透過社群分享著台灣，真摯深厚的友誼，來自於台灣的民主與良善。匈牙利境內的烏克蘭難民多達數十萬人，去年台灣捐贈150萬美元支持匈牙利境內的烏克蘭難民，協助成立「烏克蘭難民支持中心」，提供各項生活協助；這次將與紙風車劇團實際前往當地，盼台灣的文化和溫暖，讓烏克蘭小朋友再次露出笑容。
紙風車董事長李遠表示，紙風車過去啟動319與368兒童藝術工程，為台灣孩子帶來飽滿的藝術童年，本次「帶著愛」跨國前往歐洲出演，演出哪吒面對困境的故事，講述小孩子感受到愛，未來就會不一樣，希望匈牙利與烏克蘭感受到台灣文化中歡樂與奮鬥的精神。
文化部長史哲致詞時感謝文總、紙風車代表台灣，帶給孩子世界的純真與善良，凸顯戰爭的荒謬與不義。他表示，「文化是台灣拓展外交的重要名片」，透過文化不僅能避開政治的紛擾，更可展現台灣的主體性與獨特性，「不但是向世界證明台灣是存在的，更要展現台灣關懷世界上所有的事，而且我們期盼為下一代建立一個更美好的未來」。
外交部次長田中光提到，外交就是內政的延長，展現國內的實力，台灣過去不只在疫情，也在烏克蘭戰爭上持續貢獻，透過籌措物資、募款，展現台灣的善良與人道關懷，台灣與匈牙利合作密切，本次世衛大會共50多名匈牙利國會議員聯名支持台灣。
文總說，本次「台灣歐趴 文化遶境」隊伍，將走訪介紹匈牙利餐飲文化歷史的匈牙利觀光暨貿易博物館、匈牙利最著名的景點之一漁人堡、紀念1896年匈牙利民族定居1000年而建造的英雄廣場、設立在布達佩斯市中心知名景點伊莉莎白廣場中的Akvárium Klub，並在具匈牙利鐵路歷史文化紀念意義的複合式展演空間艾菲爾劇院（Eiffel Műhelyház）售票演出。