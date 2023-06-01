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1戶3萬元房貸補貼今早上線！申請4步驟公開　網址、入帳日懶人包

▲內政部「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」，一次給予3萬元房貸補貼，今（1）上午9時開放申請，最快7月就能入帳。（圖／NOWnews資料照片）
▲內政部「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」，一次給予3萬元房貸補貼，今（1）上午9時開放申請，最快7月就能入帳。（圖／NOWnews資料照片）

記者徐銘穗/綜合報導

為減輕房貸族壓力，內政部推出房貸補貼政策，一次性給予3萬元補助金，今（1）上午9時起起開放線上申請，民眾申請時免附證明文件，只要簡單4步驟就能搞定，預計最快7月就能領到，將有55萬戶受惠。《NOWnews今日新聞》整理房貸補助懶人包，一文掌握申請4步驟、申請資格與時程等資訊。

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📌房貸補貼申請4步驟
步驟1： 在網頁上方點選專案連結後，即可進入申請畫面。
步驟2： 借款人進入線上申請系統後，會出現資格條件自我檢核畫面，由申請人勾選「確認」按鈕請輸入 Email。
步驟3： 如評估符合資格，驗證身分登入後即可填寫個人資料。
步驟4： 確認後送出，完成申請。

▲房貸補貼申請4步驟，手機也能操作。（圖／內政部提供）
▲房貸補貼申請4步驟，手機也能操作。（圖／內政部提供）
📌Q：什麼時候開始申請、申請網址？
內政部宣布，6月1日上午9點開始受理線上申請，期限至2023年12月29日下午5點止。
■申請網址：https://has.cpami.gov.tw/midloanPublic/
預估第一批符合資格的房貸族可於7月初就能領到，欲查詢申請進度，可在原申請網站上查詢。

📌Q：我可以領嗎？
申請人必須是辦理房貸的借款人，而且跟配偶和未成年子女都要符合下列資格，就可以申請3萬元房貸補貼：
1、只有一筆自住用的住宅貸款，而且貸款餘額沒有呆帳。
2、同戶家庭成員名下合計只能有1間房。
3、最初核貸金額為台北市850萬元以下（總價約1200萬元）、其他縣市700萬以下（總價約1000萬元）的房屋。
4、2021年同戶家庭成員各類所得總額在120萬元以內。
5、今年2月28日以前買房的人。

▲房貸補貼申請資格。（圖／內政部提供）
▲房貸補貼申請資格。（圖／內政部提供）
📌Q：要怎麼知道自己符合資格嗎？
為使民眾能夠預先瞭解資格及申辦方式，內政部自即日起開放90線免費諮詢專線服務(02)2162-1239，週一至週五早上8時至下午6時，歡迎民眾多加利用。另外在內政部營建署官網（網址：https://www.cpami.gov.tw）「重要政策」項下，也設有「中產以下自用住宅貸款戶支持金專區」，供民眾上網查詢。

內政部長林右昌特別提醒，詐騙手法常結合時事議題，本專案線上申請通過審查後，支持金會透過原貸款金融機構，直接存入借款人約定繳納貸款本息的帳戶內。林右昌強調，後續支持金的撥付絕對不會發簡訊、不會打電話、也不會傳E-mail通知，請民眾務必提高警覺，如果有疑慮，請立即撥打165反詐騙諮詢專線求證。

▲審定通過不會通知，小心不要受騙。（圖／內政部提供）
▲審定通過不會通知，小心不要受騙。（圖／內政部提供）

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