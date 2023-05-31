ChatGPT手機版開放台灣下載 對不起了安卓！這次iPhone有優先權
ChatGPT讓「生成式AI」更廣為人知，透過提問可以自動生成新全新富有原創性的內容，而傳統AI主要是對已有資料的分析和處理。ChatGPT最初推出時只能用電腦版，5月中開始推出《ChatGPT》App，台灣從即日起台灣開放官方正版的《ChatGPT》App，但目前率先開放iPhone先行，Android可能還需要再多等等了。
記者周淑萍/綜合報導
想要在手機上使用ChatGPT會更方便了，ChatGPT今(31)日正式在台灣推出官方版《ChatGPT》App，目前也火速登上App Store免費榜和生產力工具的第一名，目前為iPhone率先使用，且有iOS版本上的限制，必須更新到iOS 16.1才可支援，意味如果無法升級到iOS 16像是iPhone 7、6s、第一代SE的用戶都只能使用網頁版。
《NOWnews今日新聞》記者也在第一時間下載實測。下載後需要先登入，可以用Apple ID或是Google帳號直接綁定，與網頁版相同可以使用中文版直接提問，回應的速度還算是流暢，可以在右上方的功能選單內幫聊天內容改名或是刪除檔案，另外如果綁定與網頁版相同的帳號就可以透過歷史瀏覽來尋找之前的對話紀錄，還有設定鍵可以進階修改，以及開新聊天主題。
提醒民眾，因之前有一款名為《ChatGPT－AI Chat,AI Friend》為山寨版App，會刻意誘導民眾支付訂閱費，切勿上當，請務必認明開發者為「OpenAI」的《ChatGPT》才是官方版，目前《ChatGPT》都為免費下載使用，如果想要升級為ChatGPT Plus，需要另外至「設定」選項內，自行訂閱付費。