不斷更新／瑪娃颱風加速遠離台灣！海上警報「17:30解除」

ChatGPT手機版開放台灣下載　對不起了安卓！這次iPhone有優先權

▲ChatGPT官方版App台灣開放下載　由iPhone先行使用。（圖／周淑萍攝）
▲ChatGPT官方版App台灣開放下載　由iPhone先行使用。（圖／周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

ChatGPT讓「生成式AI」更廣為人知，透過提問可以自動生成新全新富有原創性的內容，而傳統AI主要是對已有資料的分析和處理。ChatGPT最初推出時只能用電腦版，5月中開始推出《ChatGPT》App，台灣從即日起台灣開放官方正版的《ChatGPT》App，但目前率先開放iPhone先行，Android可能還需要再多等等了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
想要在手機上使用ChatGPT會更方便了，ChatGPT今(31)日正式在台灣推出官方版《ChatGPT》App，目前也火速登上App Store免費榜和生產力工具的第一名，目前為iPhone率先使用，且有iOS版本上的限制，必須更新到iOS 16.1才可支援，意味如果無法升級到iOS 16像是iPhone 7、6s、第一代SE的用戶都只能使用網頁版。

▲《ChatGPT》App火速登上免費排行榜冠軍。（圖／手機螢幕截圖）
▲《ChatGPT》App火速登上免費排行榜冠軍。（圖／手機螢幕截圖）
《NOWnews今日新聞》記者也在第一時間下載實測。下載後需要先登入，可以用Apple ID或是Google帳號直接綁定，與網頁版相同可以使用中文版直接提問，回應的速度還算是流暢，可以在右上方的功能選單內幫聊天內容改名或是刪除檔案，另外如果綁定與網頁版相同的帳號就可以透過歷史瀏覽來尋找之前的對話紀錄，還有設定鍵可以進階修改，以及開新聊天主題。

提醒民眾，因之前有一款名為《ChatGPT－AI Chat,AI Friend》為山寨版App，會刻意誘導民眾支付訂閱費，切勿上當，請務必認明開發者為「OpenAI」的《ChatGPT》才是官方版，目前《ChatGPT》都為免費下載使用，如果想要升級為ChatGPT Plus，需要另外至「設定」選項內，自行訂閱付費。

▲《ChatGPT》App可以透過功能選單幫聊天內容設定主題，方便日後查找。（圖／手機截圖）
▲《ChatGPT》App可以透過功能選單幫聊天內容設定主題，方便日後查找。（圖／手機截圖）

MixerBox新聞整合ChatGPT　全球首創「魔法棒」秒出摘要、翻譯

LINE免費中文化ChatGPT來了！加「MixerBox ChatAI」好友直接開聊

大升級！首款Siri+ChatGPT瀏覽器　MixerBox ChatAI上線

LINE也有ChatGPT！加好友發問開聊　實測這款免費更好用

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀