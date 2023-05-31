謝忻甩不倫戀「將重返胡瓜節目主持」？她曝收入靠這3樣全說了
藝人謝忻（本名：謝若葦）在歷經與阿翔的不倫戀、寫真私密照外洩等風波後，態度依舊保持樂觀正面，透過許多活動和興趣來充實自己。近日她的恩師胡瓜到基隆錄外景節目，身為在地人的謝忻也驚喜現身，讓不少網友瘋猜是否要回歸主持，對此，她也開直播解釋，坦言沒有要回歸主持綜藝節目，鬆口目前自己靠著3樣工作維生。
記者郭佩蓉/綜合報導
謝忻表示：「那天他們到基隆錄影，我身為基隆人，只是單純過去打招呼，沒想到被瓜哥拉進畫面。我當時素顏、穿居家服，是突發場面！」坦言很久沒有節目主持的工作，目前靠著「業配」、「上通告」和「開團購」維生，「能不能主持不是我說了算，而且現在的環境，整體來看，節目算非常少，有通告可以上我就很開心了」，也知道若得失心太重會不健康，「我的心態是，有通告就用力表現，有業配就好好介紹，像我最近賣玉荷包，接下來會賣愛文芒果」，懇請大家多多支持，從她的IG限時動態也能看出她非常認真介紹。
謝忻近幾年發生不少事情，人生一度陷入低潮，被網友問到若遇到事情該怎麼處理情緒，她也笑回：「我遇到的事太多，有非常大的，也有很小的，若真的過不去，我會選擇去跑步。」雖然有網友安慰她只要準備好，機會就會找上門，但她否定：「我準備好幾年了，機會也沒找上門，要自己釋懷。」隨後也在限時動態PO出與單車的合影，「運動可以讓我振作起來，不管發生什麼事，我也不想要把每天的時間都拿來不務正業騎車跑步爬山玩水。問題是我就沒有這麼多通告可以去，那多出來的時間我要幹嘛？在家裡哭嗎？而且，運動中的我好美！」