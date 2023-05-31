高雄國際旅展6/2開幕　「高雄主題館」祭優惠好康

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此外，現場還將熱氣球、東高雄原民觀光、旗津等知名景點，做成精美的打卡裝置及拍貼機，要讓民眾化身網紅網帥，一起來推廣高雄最新最好玩的景點及行程。
觀光局表示，高雄館邀請多家特色店家進駐，參展業者也祭出多款優惠，知名「i-Ride飛行劇院」則將於6月推出《遇見極光：Discover Canada》，讓觀眾不用出國就可感受加拿大的美麗奇觀及極光星空，旅展限定可享買五送一優惠價；專營那瑪夏天然無毒農產品的「恩典農特產品生產合作社」，購買那瑪夏高山愛玉子一包(480元)贈愛玉酥餅一包(100元)。還有其他各式伴手禮或觀光業者的好康優惠，就等民眾當天來挖寶，保證讓您食、宿、遊、購、行、娛一次滿足！
觀光局補充說道，現場定時安排多檔贈品及好康大放送的互動遊戲，如搶答活動「一起來Kahoot！」，每日有兩場，搶答成功就可拿到精美小禮；「高雄一極棒（電流急急棒）」結合展館牆面，參與者手中的電流棒順利通過地圖的彎曲道路，即可獲得互動禮贈品乙份，沿路設計高雄在地美食文化路線，使民眾更認識高雄；「雄好競標」搶好康，介紹參展業者產品資訊，祭出優惠展場價及限時超值競標商品；「高雄館Q&A」由主持人對高雄館所推廣的觀光主軸進行介紹，例如亞洲新灣區、山城行銷、高雄美食及夏季活動等，邀請民眾一同參與問答，答對者即可獲得精美禮品。更多旅遊活動資訊，請上觀光局官方網站高雄旅遊網查詢。