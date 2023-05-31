PTT公認最可惜一片歌手！女周杰倫消失15年　當媽「沒放棄音樂」

Sandy搭飛機遇小孩狂講「阿姨妳好醜」！家長反應讓全場更傻眼

▲Sandy（吳姍儒）在節目中分享有次搭飛機遇到小孩狂講「阿姨妳好醜」。（圖／中天綜合台提供）
▲Sandy（吳姍儒）在節目中分享有次搭飛機遇到小孩狂講「阿姨妳好醜」。（圖／中天綜合台提供）

記者郭佩蓉/綜合報導

Sandy（吳姍儒）身為節目《小明星大跟班》主持人，近日她在節目中分享自己曾經在飛機上遇過小孩子很吵鬧的行為，讓她很頭痛：「前排的小朋友一直在講話，我就想家長什麼時候要阻止他，因為那小孩轉過來跟我旁邊的乘客說了一個多小時『阿姨，妳好醜喔』，大家都被弄到好想轉過去看她到底有多醜。」在場來賓好奇家長的處理方式，Sandy則尷尬分享：「這個女生有跟他爸媽講說『可以請他安靜嗎』？然後那個爸爸看了她一眼，就跟小孩說『講小聲一點』。」讓全場傻眼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Sandy吳姍儒生子後正式復工，身材維持的很好。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.11）
▲Sandy吳姍儒是節目《小明星大跟班》主持人。（圖／資料照）
《小明星大跟班》明（1）日晚上10點即將播出「這些行為真的太離譜，沒公德心的人真的要不得」，藝人詹惟中無奈表示開心入住新房卻每天被吵到精神耗弱：「它前面是公園綠意盎然，我買3樓的房子有13樓的視野，我想說賺到了就很開心的住進去，但第2天早上6點就發現公園有老人家在唱歌、跳土風舞，我幾乎每天被吵，有年輕人去跟他們理論也被罵到臭頭。」

▲詹惟中近日上節目《小明星大跟班》表示開心入住新房，沒想到每天竟然被吵到精神耗弱。（圖／中天綜合台提供）
▲詹惟中近日上節目《小明星大跟班》表示開心入住新房，沒想到每天竟然被吵到精神耗弱。（圖／中天綜合台提供）
Sandy則幫忙出主意：「如果去跟他們說這裡風水不好，在這邊跳舞身體會越來越差，搞不好他們就換地方了。」詹惟中透露自己試過用這個說法去溝通，但依舊無法解決問題：「我花很多錢去做隔音也沒效，最後我只好整個裝潢顛倒過來，把書房改成臥室。」曾碰過「惡鄰雞」的Sandy也很同情詹惟中的遭遇：「我住的地方旁邊學校養了一隻雞，早上4點就開始一直叫到下午4點，我戴耳塞還是聽得到，大家也沒辦法，因為你也無法對一隻雞道德勸說，不過後來就沒聲音了，因為他們學校的生命教育課教完了。」

Sandy產後首復工「上圍激增」驚呆爸爸吳宗憲！鬆口第二胎進度

Sandy產後才剛回歸！當媽2個月突曝「真實心聲」：我本人要加強

吳姍儒兒子滿月了！先卡位《玩很大》關主　彌月禮「藏害羞驚喜」

吳宗憲首曬吳姍儒「愛子萌照」　露幸福笑容喊：最簡單的快樂

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀