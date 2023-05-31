在徐乃麟手中拿走百萬！實況主羅傑曬「天價勞報單」 自己也傻眼
知名實況主羅傑（羅晟原）過去曾憑藉遊戲「爐石戰記」拿下國際賽冠軍爆紅，雖然昨（30）日再度被Twitch懲處禁止開台，震驚實況界，但大家仍聚焦他在徐乃麟手中拿下百萬獎金的紀錄，勞報單曝光後也讓粉絲們通通看呆，「我要不吃不喝兩年耶！」
記者詹鎰睿/綜合報導
羅傑上周參加由徐乃麟以及「前世界冠軍」Toyz聯手主持的博弈節目《麻將之星》，並展現驚人的好運氣，先是在麻將北風北（最後一局）成功自摸逆轉了「日本麻將世界冠軍」雷夢後，又在拉霸遊戲中成功抱走104萬元的獎金，瞬間成為當天全台最拉風的男人。
事後，羅傑也在個人YouTube頻道上分享填寫勞報單的畫面，所得稅竟然要10萬4200元，只見他一派輕鬆地詢問工作人員，「簽在哪啊？那身分證給你印，印完再還我！」讓友人們難以置信，「哇靠！最貴的勞報單啊！」最後羅傑才傻眼表示，「好扯喔！其實我最後我也不知道為什麼我摸得到！」
影片曝光後，粉絲紛紛留言，「好爽哦！阿傑打個麻將就賺快100萬，以後不用開台了」、「不愧是前ahq麻將職業選手」、「居然是真的給欸！」、「請問羅總有缺兒子嗎？」、「一張勞報單抵我兩年不吃不喝的薪水。」