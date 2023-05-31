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在徐乃麟手中拿走百萬！實況主羅傑曬「天價勞報單」　自己也傻眼

▲知名實況主羅傑（左）日前在徐乃麟的節目中抱走102萬獎金，事後也曬出勞報單，有如天價般的所得稅，就連他自己都傻眼。（圖／羅傑FB、華視提供）
▲知名實況主羅傑（左）日前在徐乃麟的節目中抱走102萬獎金，事後也曬出勞報單，有如天價般的所得稅，就連他自己都傻眼。（圖／羅傑FB、華視提供）

記者詹鎰睿/綜合報導

知名實況主羅傑（羅晟原）過去曾憑藉遊戲「爐石戰記」拿下國際賽冠軍爆紅，雖然昨（30）日再度被Twitch懲處禁止開台，震驚實況界，但大家仍聚焦他在徐乃麟手中拿下百萬獎金的紀錄，勞報單曝光後也讓粉絲們通通看呆，「我要不吃不喝兩年耶！」

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羅傑上周參加由徐乃麟以及「前世界冠軍」Toyz聯手主持的博弈節目《麻將之星》，並展現驚人的好運氣，先是在麻將北風北（最後一局）成功自摸逆轉了「日本麻將世界冠軍」雷夢後，又在拉霸遊戲中成功抱走104萬元的獎金，瞬間成為當天全台最拉風的男人。

▲徐乃麟（中）與Toyz（左2）聯手主持節目，結果最終被羅傑（右1）抱走百萬獎金。（圖／羅傑FB）
▲徐乃麟（中）與Toyz（左2）聯手主持節目，結果最終被羅傑（右1）抱走百萬獎金。（圖／羅傑FB）
事後，羅傑也在個人YouTube頻道上分享填寫勞報單的畫面，所得稅竟然要10萬4200元，只見他一派輕鬆地詢問工作人員，「簽在哪啊？那身分證給你印，印完再還我！」讓友人們難以置信，「哇靠！最貴的勞報單啊！」最後羅傑才傻眼表示，「好扯喔！其實我最後我也不知道為什麼我摸得到！」

▲羅傑也分享當天錄完影後，填寫勞報單的畫面，更形容是「最貴的勞報單」，引發熱議。（圖／羅傑YouTube）
▲羅傑也分享「最貴的勞報單」的影片，也坦承被自己的好運氣嚇到。（圖／ 羅傑YouTube）
影片曝光後，粉絲紛紛留言，「好爽哦！阿傑打個麻將就賺快100萬，以後不用開台了」、「不愧是前ahq麻將職業選手」、「居然是真的給欸！」、「請問羅總有缺兒子嗎？」、「一張勞報單抵我兩年不吃不喝的薪水。」


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