侯友宜大選競辦明日成立 市政團隊更替確保市政、選務雙頭穩
為了迎接接下來更緊湊的選舉行程，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜將於明日成立競選辦公室，原先外傳將負責選務工作的新北市副市長謝政達、副秘書長張其強今（31）日也被證實將請辭投入大選，副市長遺缺則由前副市長、現任新北市住宅及都市更新中心董事長陳純敬回鍋就任，確保市政與選務工作能夠雙頭穩健執行。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜從參選新北市長以來，謝政達、張其強一直都是競選團隊的要角，一位負責組織與選戰，另一位負責媒體及宣傳等工作，根據媒體報導指出，兩人原本規劃跟隨侯友宜請假方式一同投入選戰，但評估後認為距離明年1月總統大選還有8個月時間，市府公職人員請假天數有限、公務行程與議程也勢必不會減少，再接下來勢必「全台跑透透」的總統競選活動中，若要一邊忙選舉還要一邊處理市政工作，恐怕分身乏術，也容易被外界質疑行政不中立，更將被新北市議會的民進黨團議員砲轟，因此決定請辭專心輔選。
媒體報導提到，競選辦公室以侯友宜市政兼顧下選在新北市政府所在地的板橋最有可能，而去年侯友宜競選連任市長時的發言人團隊，包括市府副發言人吳亮賢、城鄉發展局新聞聯絡人王敏旭等人，傳聞也將陸續請辭回歸，包含第一屆參選新北市長期間的團隊與數名媒體記者，也都陸續接獲通知或表達意願；另外近日在侯友宜正式接受徵召成為國民黨2024總統大選參選人所組成的《侯友宜臨時媒體群》LINE群組內，已由國民黨新北市議員江怡臻、呂家愷擔任發言人角色，即時回應新聞時事議題，展現火力。
側面了解，因目前外傳的競辦成員多是打市長選戰層級出身，透過競辦新聞曝光，也是希望廣納更多專才跟有熱情投入大選的的青年朋友參與，加上國民黨中央各界資源投入，以及侯友宜本身的警界、社會人脈資源，擴大整體選戰策略、組織、輿情，力拚選戰。
對於接受國民黨徵召後被外界認為論述跟競選團隊還沒有步上軌道，侯友宜今日也在市政會議後受訪表示，會堅定自己的腳步，他這一生只有一個心願，守著中華民國的安全、經濟跟繁榮、永續，來顧台灣這塊土地，不會忘了信念，相信逆境堅定力，風雨一定生信心，會堅持永遠不懈怠，為國家做最大的奉獻。