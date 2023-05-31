瑪娃颱風要走了！海上警報「傍晚17：30」解除 雨還會下到明天
今年第2號颱風「瑪娃」目前仍在台灣東方海面上影響，中央氣象局預報員朱美霖表示，瑪娃颱風在過去3小時有加速趨勢，暴風圈範圍預計也會慢慢趨緩，若無太大的意外，氣象局會在傍晚17時30分解除今年第一個颱風海上警報，不過瑪娃颱風的降雨情況還會持續到明（1）日，直到週五（2）日才會趨緩。
記者張志浩/綜合報導
朱美霖說明，今日由於瑪娃颱風行經的路線海溫較低，強度一直在減弱，速度受到太平洋高壓略增強，導引氣流銜接，因此加速往北，後續颱風越往高緯度，西風越強，瑪娃會持續向東方移動，離台灣越來越遠。
根據氣象局最新資料，瑪娃颱風距離台灣約440公里，以14公里速度，向北北東進行。近中心最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。
雖然瑪娃強度減弱，明日下半天準備離開，但氣象局提醒，颱風往上走帶來的北風，在今明兩天還是會對宜蘭、北部山區帶來局部較大雨勢；中南部今早雖然天氣炎熱，出現攝氏36度以上的高溫，不過午後對流旺盛展，將出現午後雷陣雨，局部地區「短時間降雨量」較大，降雨會影響到入夜。
氣象局表示，今日截至下午14時20分，以「縣市」最大降雨量排行，「宜蘭大同」163.5毫米最多，其次依序是「台北南港」121毫米、「新北三峽」119毫米、「台中和平」101毫米、「桃園大溪81.5」，降雨大多集中在北部山區和東北部地區。