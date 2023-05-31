巷仔內／霹靂火戲碼落幕！泰山經營權變天　70年老品牌蒙塵

回顧從12月開始至今的經營權之爭，當中經歷出售全家股權、420審議委員會羅生門、買街口支付4成股權，以及股臨會確定召開等四大轉折點，其中夾雜「雙方互鬥牽扯黑白兩道」、「獨董由配角變主角」以及「從法律戰打到媒體戰」等三大爭議，然而，冰凍三尺非一日之寒，故事源頭仍要從「企業內鬨不斷、外患趁虛而入」說起。
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泰山企業傳到第二代仍維持和諧的家族共治，直到二代掌門人詹仁道交棒給第三代長孫詹岳霖後才開始風雲變色。外傳詹岳霖獨裁的行事作風引堂弟妹不滿，積怨已深的詹晉嘉、詹逸宏與詹景超等三位堂弟以經營績效不佳為由聯手政變，大堂哥詹岳霖被迫卸下董事長一職。沒過多久，原本合作無間的三兄弟再鬧內鬨，此時，第一大「外患」保力達開始介入，在增持泰山股權後，躍升泰山第二大股東，劍指經營權，公司派立即尋求龍邦外援，豈料，原為同盟關係的兩派人馬，最終卻仍反目成仇。
市場派龍邦在2017年成功插旗入股泰山後，外界猜測，龍邦看泰山的迷人資產全家2成股權越看越中意，故一路敲進泰山股權，公司派芒刺在背，當龍邦持股比例大增至30％時，也曾提案解任董事長、全面改選董事，雖然最後雙方表面上達成共識談和，但心結已深。
打壓公司價值藉此反擊？公司派賣全家、買街口引猜疑
所謂經營權的攻防，本就是股權多寡的較量。去年12月，泰山賣掉龍邦覬覦已久的的金雞母全家股權，獲利近55億，此舉被認為有「打壓自身公司價值、藉此反擊龍邦」的意圖，龍邦再也坐不住，兩派也在這時正式全面開戰。爾後，詹仁道與詹岳霖父子檔將4.5％持股賣給龍邦，斷開與家族事業的連結，龍邦持股逼近5成，輪到公司派氣急敗壞。
泰山於今年5月初，斥資36億買街口支付40%股權，市場派急跳腳召開記者會，痛批公司派掏空，不僅如此，泰山在三天內除了投資案之外，還配發股利、新建廠房及設置生產線，大舉撒幣66億，公司派反降一軍，背後盤算引發各界猜疑，有部分人士揣測，公司派撒幣策略是為了迫使市場派退出，又或者是讓其即使在最後取得經營權，也無其他決策可做，甚至拿不到好處，最終還需依靠公司派回歸本業。
經營權之爭夾雜「三大爭議」 外界霧裡看花
雙方攻防不斷，經營權之爭遲遲難以平息，鬥爭期間，原本該扮演好監督公司治理角色的獨立董事卻「由配角變主角」，甚至淪為公司派與市場派的打手，引發獨董思考行事不獨立的爭議。
而兩派人馬互鬥也牽扯黑白兩道，今年4月20日，「審計委員會羅生門事件」爆發，當日泰山召開薪酬、審計委員會與董事會時，龍邦董座劉偉龍率警察約十餘人到場帶走獨董杜英達，會議因而中斷進行。事後雙方各說各話，外界霧裡看花，公司派控訴，因會中重要事項的表決與討論對市場派不利，故阻礙會議進行，市場派則堅持表示，是因聽聞獨董杜英達遭黑道恐嚇，才率警進入。
雙方隔空交火的這段期間，不斷以媒體作爲批評謾罵的媒介，透過法律的控訴也沒少。在市場派這一端，國寶集團總裁朱國榮被認為是龍邦隱身在幕後的實際影武者，其黑道背景以及曾因內線交易、炒股等案遭起訴，成為公司派攻擊龍邦的核心目標，而市場派則頻頻痛批公司經營團隊違法亂紀、罔顧公司治理。有趣的是，雙方在鞏固各自利益的同時，卻都堅持是在維護股東權益。
錢與權的鬥爭 73年老品牌恍如隔世
今日股東臨時會由市場派龍邦召集舉行，並於會中全面改選董事，期間股東抗議違反程序等小插曲不斷，但最終龍邦仍挾股權優勢，拿下拿下4董1獨董的半數董事席位，成功入主泰山，拿下經營權。自去年12月經營權戰火一觸即發後，雙方各出奇招，外界關心「前公司派」的決策、花出去的錢，後續將如何處理與善後，此次獲選最高票的董事劉偉龍受訪時表示，「要衡量最大利益才會決定是否有變數」，但不該花的錢、不該買的東西，新團隊都要追回跟留下。
針對合作詹家的可能性，他則強調「對事不對人」，只要是認同公司治理、專業經營以及股東權益的人，都很願意合作，未來泰山新董事會與過往不同，脫離家族色彩，所有董事皆為獨立的，歡迎各界跟主管機關進行鞭策監督。
經營權爭奪戰看似火花四射吵了半年，實際上早在6年前，公司內部動盪，龍邦逐年增持泰山股權時，就已埋下禍因，這段期間雙方的交鋒，從法律攻防打到口水戰，日日上演新戲碼，劇情高潮迭起，灑狗血程度堪比「八點檔鄉土劇」。公司派與市場派為謀求個人最大利益紛紛祭出焦土戰略，其中也包括不放過任何機會透過媒體強奪話語權。在錢與權的鬥爭下，雙方脫序的言論與行為，使得70年老品牌的價值被縮的好渺小，這場戰役無論是誰輸誰贏，泰山企業的老字號招牌儼然已蒙上一層灰。