唯侯友宜缺席迎城隍 陳玉珍建議「金門八二三炮戰紀念日」造訪
國民黨2024總統候選人侯友宜今（31）日中午前往國民黨立法院黨團拜會，並與在場立委交換意見。有鑑於民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘與副總統賴清德日前皆到訪金門迎城隍，唯獨侯友宜缺席。國民黨立委陳玉珍會後受訪時表示，他建議侯友宜可選在適當時機來金門，例如「金門八二三炮戰紀念日。」
記者翁子竣／台北報導
談到拜會過程有無給予侯友宜建議？陳玉珍會後受訪指出，他建議侯友宜多跟郭台銘溝通，侯也說他會去做，也應該有在做。媒體詢問，是否提到郭柯昨一同看海？陳玉珍則說，並沒有提到此事，但可證明金門是很好的觀光點，是有情人可終成眷屬的地方，大家可以多到金門觀光。
侯友宜是否請託，盼牽線與郭台銘見面？陳玉珍則低調表示，侯友宜本身跟郭台銘間，也是會有他們自己的管道。
另外，針對是否邀請侯友宜到訪金門？陳玉珍回應，剛剛有聊到何時去金門，但也不是特別只講金門，是各地包括台澎金馬都要去；另提到戰爭和平，因昨天金門迎城隍結束，「下次要去金門較好的時間，應是金門八二三炮戰紀念日比較有意義。」
陳玉珍也說，立法院黨團有很多優秀同志，不分區立委各有各的專長，有一些委員也無競選連任問題，國民黨立委費鴻泰強項在經濟、李貴敏在法律、游毓蘭在警政、翁重鈞在預算、吳斯懷在國防、李德維則在教育；因此，他有建議侯將這些委員納入戰鬥團隊中參加選戰，這對於整個國民黨團隊會很有幫助。