謝依霖爆3年沒工作！楊冪一聽秒幫忙 Hold住姐：面惡心善第一名
女星謝依霖浮誇、自然的形象深植人心，也因一句「整個場面我Hold住」被封為「Hold住姐」，她2018年和老公Green結婚，婚後生下1子1女，時常透過社群平台分享生活。昨（30）日她突然在微博發文感謝中國女星楊冪，原來是因為曾有消息爆出她3年沒工作，楊冪得知後就馬上幫忙，讓她感動直呼：「我愛妳！一生纏著妳！面惡心善第一名！」
記者郭佩蓉/綜合報導
謝依霖昨日在微博發文感謝楊冪，「前陣子有新聞說我三年沒工作，楊小姐馬上積極幫我找工作，真的好感人，我愛妳」，並且標記楊冪的帳號，笑說：「面惡心善第一名！沒有啦！面也善！總而言之，我回來啦！開心死，媽媽賺錢養家中！」也在文末Hashtag「密室大逃脫5陣容」、「密室大逃脫」，「作為第一季的老玩家，我一點也不慌，i don’t scare」。
楊冪隨後也在留言處回應：「愛妳啊hold麼麼（V我50）」，謝依霖則回覆：「一生纏著妳！」顯見兩人交情相當好，也登上微博熱搜，掀起微博網友關注。事實上，兩人於2013年因拍攝電影《小時代》結緣，2019年又都是《密室大逃脫》第一季班底，相識已有10年，近期兩人又即將攜手回歸《密室大逃脫5》，讓不少粉絲非常期待。