拍板吳沛憶、林飛帆拼台北立委 賴清德：民進黨珍惜年輕世代
民進黨主席暨總統參選人賴清德今（31）日於記者會上宣布，將徵召前副秘書長林飛帆參選台北市第三選區（中山、北松山）、議員王閔生挑戰台北市第八選區（文山），竹南前鎮長康世明參選苗栗縣第一選區、議員李柏毅參選高雄市第三選區（左營、楠梓），議員劉仁照參選桃園市第五選區（平鎮、龍潭），備受外界注目的台北市第五選區（中正、萬華）拍板徵召議員吳沛憶參選。賴清德強調，民進黨珍惜年輕世代，今日公布本黨優秀人才，期盼鄉親支持民進黨、支持年輕人。
記者陳威叡／台北報導
民進黨今日於中執會後召開記者會，賴清德宣布徵召林飛帆參選台北市第三選區（中山、北松山）、議員王閔生挑戰台北市第八選區（文山），竹南前鎮長康世明參選苗栗縣第一選區、議員李柏毅參選高雄市第三選區（左營、楠梓），議員劉仁照參選桃園市第五選區（平鎮、龍潭），台北市第五選區（中正、萬華拍板徵召議員吳沛憶參選。
賴清德說，民進黨「民主大聯盟」，共同守護台灣，增進民主和平與繁榮，上禮拜宣布跨黨派、跨世代、跨領域立委參選人，今日公布徵召黨內優秀人才，強調民進黨珍惜年輕世代，年輕世代的理想抱負，就國家進步發展力量，民進黨很高興也很榮幸，身為台灣本土第一個政黨，每個時代都有年輕人加入，年輕人的批判力道，更是民進黨進步的動力。
賴清德提到，林飛帆與吳沛憶在大學時期就參與學生運動，關注各項公共議題，在黨中央歷練、再基層深耕經營；王閔生與李柏毅出身於幕僚世代，等同於是職棒小聯盟開始起步，今年就要第一次踏上「民主大聯盟」；另還有本身是社會專業領域人士，包括劉仁照與康世明。最後強調，今日公布本黨優秀人才，期盼鄉親支持民進黨、支持年輕人。