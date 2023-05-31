陽帆愛女被開發！衣服不穿好辣曬性感身材　隱藏面貌曝光

ANGIE安吉是資深藝人陽帆的女兒，日前推出全新單曲〈To The Starz〉，這次的視覺特別邀請到韓國時尚雜誌御用攝影師Less操刀拍攝，並與優秀的韓國造型師團隊合作。為了EP的發行，安吉在韓國總共拍攝了四套風格各異的造型，其中一套更是刻意不把衣服穿好，露出白嫩香肩，性感身材若隱若現，讓她驚喜直呼：「好喜歡！」Less在這次拍攝中意外挖掘了許多安吉的隱藏面貌，將她的個人特色發揮得淋漓盡致。
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ANGIE安吉在〈To The Starz〉的主視覺中，身穿亮麗鮮豔的綠色針織上衣，衣服刻意不穿好，露出香肩、鎖骨，搭配一頭銀色假髮，造型十分吸睛，更讓人一見難忘的是她臉部妝容特別在眼下點綴著閃亮的水鑽，好似星星一般，整體設計精心營造出「star」光芒璀璨的感覺，十分夢幻。而在攝影師Less的鏡頭下，安吉勾人的雙眸穿過銀色髮絲散發出迷人的氣息，展現她獨有的魅力。此次拍攝有些造型並非安吉平常所熟悉的風格，她一度有些擔心，不過在拍攝當天，她決定放下所有的憂慮和不安，保持開放心態，相信專業的攝影團隊，大膽突破自我，看到成果之後，她十分開心說：「我在當下保持寬心，不輕易去judge（評判）任何穿搭，反而進入到那個服裝的角色裡，竟有意想不到的效果。」