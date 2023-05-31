來勢洶洶！3隻「灰犀牛」將衝撞中國　經濟成長岌岌可危

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周昕在文章中表示，隨著中國出生率急劇下降，第一隻灰犀牛比之前預期的更具威脅性。印度已經取代中國成為世界第一人口大國，而在2022年出生人口降至956萬人後，今年中國出生人數可能會將至800萬以下，若真如此，這將會創下中華人民共和國自1949年建國以來最低出生人口紀錄，也將會顯示出，中國正陷入數十年來生育限制造成的低生育率陷阱。
部分中國研究人員認為，隨著教育水平提高和勞動力增加，中國將繼續受益於新「人口紅利」。但文中指出這個論點是錯誤的，因為快速人口高齡化並非紅利。事實上，人口結構變化已經開始削弱中國的增長動力，在可預見的未來，這個問題只會變得更糟。
第二隻灰犀牛則是中國的債務，尤其是地方政府債務。多年以來一直受到關注，當局長期以來努力去槓桿化。儘管中國迄今成功避免了債務危機，但在這個問題上得過且過的空間正在迅速縮小。
過去中國依靠快速的經濟成長來解決債務問題，但隨著經濟失去動力，中國政府不再有足夠的餘裕。由於政府、企業和家庭債務佔國內生產總值（GDP）超過300%，中國未來必須面對過度借貸的後果。
執得注意的是，長期以來被視為安全的中國家庭資產負債表可能會開始轉壞，如果在科技和金融領域的高薪工作掀起裁員潮導致收入減少，過去大幅舉債購買房地產的家庭將飽受背債之苦。
第三隻灰犀牛是中國與美國、日本等經濟體脫鉤。不論是要稱為「去風險化」或是「脫鉤」，經濟整合和貿易優先於價值差異的時代已經結束，中國做為全球化最大受益者必須為此做好準備。
中國的經濟升級和技術追趕的步伐或許將慢下來，並且隨著跨國公司將中國邊緣化，或是將其排除在供應鏈之外，中國將會失去製造優勢。
文末提到，中國已經採取措施應對這些威脅，但仍有許多工作要做，歸根究底，中國必須依靠經濟自由化和開放讓人民對未來更有信心，當大眾對於經濟前景樂觀時，三隻灰犀牛會更好管理。