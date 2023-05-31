AI恐導致人類滅亡？多名專家連署聲明　風險等級「等同核戰」

美公布共機南海挑釁　陸媒稱製造中國威脅

▲美國30日公布畫面，一架中國殲16戰機攔截美國戰機時，直接飛到美戰機前方做出挑釁行動。（圖／翻攝自美國印太司令部推特）
▲美國30日公布畫面，一架中國殲16戰機攔截美國戰機時，直接飛到美戰機前方做出挑釁行動。（圖／翻攝自美國印太司令部推特）

中央社

（中央社台北31日電）美國公布一架中國戰鬥機在南海國際空域對美國軍機有「不必要的挑釁」動作，中國官媒環球時報今天稱，這是美方在香格里拉對話前預設的議題，為美方大會發言「餵料」以指責中國。

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綜合路透社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）30日發布聲明表示，中方殲16（J-16）戰機本月26日直接切到美軍RC-135電子情報偵察機前方，「不必要的挑釁」動作，導致美機直接飛進該機後方的亂流。

環球時報今天報導，一位不願意透露姓名的軍事專家31日受訪表示，美軍及其盟友曝光所謂中方戰機實施不專業攔截或危險接近的事例並不算新鮮，之前有過好幾次，其就是要製造中國威脅論，微妙之處在於美國選擇公布此次解放軍不專業攔截的時機。

軍事專家表示，這是美方及其盟友慣用的套路，在新加坡香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）前預設議題，「為美防長大會發言餵料，作為指責中國的例證」。

文章舉例，2022年6月初，加拿大國防部發布官方聲明稱，加國皇家空軍CP-140海上反潛巡邏機與解放軍軍機發生了「多次互動」，並指責中國解放軍軍機沒有遵守國際航空安全規範。

幾天之後的6月11日美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在香格里拉對話上發表主旨演講，在演講中奧斯汀提到，中國與其他國家的飛機和船隻之間「相遇」方式「不安全且不專業」，次數的增加令人震驚。

華爾街日報30日報導，五角大樓5月29日表示，中國拒絕美國提出中國國防部長李尚福與奧斯汀本週在新加坡舉行香格里拉對話期間會面，顯示兩國之間試探性的回溫勢頭有局限。

中國外交部發言人毛寧30日表示：「當前中美兩軍對話面臨困難的原因，美方是清楚的，美方應當切實尊重中國的主權安全與利益關切，立即糾正錯誤做法，展現誠意，為中美兩軍對話溝通，創造必要的氛圍和條件。」

另今天中國國防部也表示，當前兩軍交流面臨的困難，責任完全在美方。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120531

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