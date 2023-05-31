許仁杰4年婚宣布離婚「渣男標籤跟著我一輩子」　反擊前妻乾哥了

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許仁杰也提到：「至於某位乾哥，如果我真的這麼在乎形象而成天努力的表裡不一，還蠢到常常努力去做一些如果另一半說出去就會毀了自己的事，那對這種勇於挑戰極限的我也真的蠢到無話可說了，每次看到你精彩和憤恨不平打出攻擊我的那些話，然後被媒體轉載，說不走心多平靜都是騙人的，也真的很氣！但我相信我前妻的家人、曾與她有很深共事過的人，她真正的個性和應對是如何，你們其中一定有人真的明白一二只是不願承認，一切的問題，誰擺爛、快樂的過偽單身生活、誰退讓一切條件、誰提離婚、誰刁難誰，調解法官和當事人都最清楚，不是先講先贏，這些口水都沒意義，一切就交給司法解決。」
許仁杰聲明：
旁觀者清，當局者迷，這句話固然有它的道理，但對於我面臨的狀況來說卻是背道而馳的，每個人對於每件事的看法跟理解都會因為所接收到的訊息有所不同，如果是跟自己周遭的朋友、至親有關，也很難不被影響，而自身的判斷與相挺都是自己的選擇，這點我充分理解也尊重，但對於婚姻，有些旁觀者，會把這些接收到的訊息內化、散播、甚至無止盡的謾罵，先不說願不願意去雙方面求證，為了相挺，所說的每句話好像旁觀者瞬間變成當事者，與當事人每天生活在同個屋簷下一般，親眼、親耳見證所有的互動、來龍去脈，想問這些人，你們真的懂到底發生什麼事了嗎？
其實我很明白跟前妻從2019年婚前累積到後來許多根深蒂固的問題，真的不會因為我當下在媒體上一來一往的澄清、互懟而迎刃而解，而透過媒體談論散播一些曾經自己最在乎的人的不是，沒必要、也不是我的個性，無論如何始終都是自己的選擇，我們也會在這個選擇中獲取教訓，就像去年下半年開始獲得了渣男、雙面人的標籤，即便是被誤解這灘髒水也會跟著我一輩子，因為這是我選擇的工作類別，而我惺惺作態、雙面到什麼程度，我的朋友、跟我合作過所有幕前幕後的工作夥伴與演藝朋友都自有判斷，如果會因為這些旁觀者的言行而選擇不合作的同行，我尊重你們的考量，但如果選擇相信我和給我機會的人，我還是我，任何大小作品依舊盡全力展現價值。
至於某位乾哥，如果我真的這麼在乎形象而成天努力的表裡不一，還蠢到常常努力去做一些如果另一半說出去就會毀了自己的事，那對這種勇於挑戰極限的我也真的蠢到無話可說了，每次看到你精彩和憤恨不平打出攻擊我的那些話，然後被媒體轉載，說不走心多平靜都是騙人的，也真的很氣！但我相信我前妻的家人、曾與她有很深共事過的人，她真正的個性和應對是如何，你們其中一定有人真的明白一二只是不願承認，一切的問題，誰擺爛、快樂的過偽單身生活、誰退讓一切條件、誰提離婚、誰刁難誰，調解法官和當事人都最清楚，不是先講先贏，這些口水都沒意義，一切就交給司法解決。
某位乾哥，撇開你臉書上時不時就有些發洩自己朋友圈和與人有是非的文，適可而止就好！你對妹妹的相挺我尊重，我沈默並不代表你的頭頭是道是真理，是懶得理你。
謝謝某媒體的特別關愛，雖然知道這是你們的工作，但希望每天在收到四面八方的投書、委託或爆料前，如果兜出來的故事不是事實，要知道這傷害到的人與程度是無法計算的。
現在對我來說，為我擔心的家人、朋友、同事才是最重要的，會繼續努力過生活，這時代，各領域的資訊很多，要如何接收、理解、分享都是自己的選擇，而善良也是一種選擇。