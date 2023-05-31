跟企鵝妹一樣仙！粉絲挖出「樂天寶藏女孩」 才跳1年：經歷超狂
中職樂天桃猿的樂天女孩（Rakuten Girls）話題不斷，除了台、韓啦啦隊女神林襄與李多慧之外，粉絲發掘當中還有一位「人氣潛力股」的寶藏女孩，正是今年26歲的「嘎琳」（Galin），大讚她「臉蛋超精緻」、「和企鵝妹一樣仙」，盛讚是樂天女孩中的清純系代表，推測她今年將人氣大漲。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO日前在PTT表特版發文「嘎琳-Galin 樂天啦啦隊」，開文就奉上9張嘎琳美照連發，簡述今年26歲的嘎琳2021年參加「猿來是妳」海選，落選後擔任練習生，去年6月10日正式成為樂天女孩的一員，工作快滿1年了。
照片曝光後，不少網友紛紛留言，「推，好正」、「臉很精緻、蠻正的，感覺年紀很小」、「這個很漂亮，臉蛋小而精緻，身材高䠷，說樂天最優質臉蛋也不為過」、「所以說樂天女孩不是沒人了嘛，明明還有很正」、「恭喜你發現寶藏，去年都還沒什麼曝光度，今年直接人氣大漲」、「樂天啦啦隊顏值第一高」。
也有不少人心疼嘎琳太瘦了，留言說「很正，可是真的太瘦了」、「超美，但需要長點肉」、「很可愛，但是太瘦了」、「不論臉蛋還是腿都很頂，但可以再肉一點會更好，唯一缺點就是太瘦了一點」。
其實身高167公分、背號2號的嘎琳本名胡佳琳，選美出身的她參戰無數，她2018年就讀真理大學時，曾參選世界華裔小姐，獲亞軍、最佳遊艇代言人及最受媒體歡迎3獎項，2019年參選世界皇后獲最上鏡獎，也曾在2020年亞洲小姐比賽，獲台灣賽區亞軍。
嘎琳不僅擁有高顏質，也有一副好歌喉，曾在歌唱節目中以絕美嗓音抓住觀眾，並參與過微電影拍攝，財金系畢業的她也是理財高手。雖然演藝圈資歷豐富，但嘎琳先前受訪時說，自己不喜歡一直待在舒適圈，內心擁有舞蹈夢，想要在舞台上散發自然、活潑的正能量。