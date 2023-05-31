疫情再起！口罩令新制今日上路「3大場域強制戴」　4狀況可例外

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一、維持於以下指定場所之室內空間應依規定全程戴口罩。
(一)醫療機構：醫院、診所及其他醫療機構。
(二)醫事機構：藥局、醫事檢驗所、醫事放射所、物理治療所、職能治療所、助產機構、精神復健機構、居家護理機構、居家呼吸照護所、護理之家。
(三)老人福利機構：長期照護機構、安養機構、其他老人福利機構。
得於上列指定場所不戴口罩之例外情形：飲食、拍照、不適合或無法戴口罩之檢查、治療或活動。
二、特殊情境建議要戴口罩，除維持原列情境：
有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合、與年長者或免疫低下者(尤其是未完整接種疫苗者)密切接觸時、搭乘公共運輸交通工具及特定運具(復康巴士、校車、幼兒園專用車、校園接駁車)時以外；調整「搭乘救護車時」及「出入長期照顧服務機構、榮譽國民之家、兒童及少年服務機構、身心障礙福利機構等高感染風險場所時」亦為建議戴口罩。
三、其餘室內場所、室內空間，由民眾自主決定戴口罩。
四、上述措施為通案性規定，相關細節得另依主管機關規定辦理。
疾管署另說明，同時考量近期機構住民篩檢陽性率於1.4%-1.6%間，且住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，應維持警惕避免發生機構群聚感染風險，故延長一般護理之家及老人福利機構定期執行COVID-19公費快篩之措施：服務對象仍維持快篩頻率為每週一次，至今年6月30日止；服務對象有症狀時亦進行快篩，檢驗出陽性需即時接受口服抗病毒藥物治療之個案，應立即請專責醫療院所診療，並依相關指引協助個案按指示進行隔離或治療；工作人員有症狀時進行快篩；另機構認為有必要時(如有接觸史、群聚等)亦得提供工作人員公費家用快篩；住民或服務對象及工作人員如為確診康復者，3個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況調整篩檢頻率。公費試劑將陸續寄出提供上述機構使用。
疾管署強調，防疫回歸常態後，仍將持續運用確診(併發症)通報趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數、變異株監測等多元指標掌握疫情變化。也提醒民眾應持續配合戴口罩規定及建議，落實肥皂勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生好習慣，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全。