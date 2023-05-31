快訊／台南、高雄迎接雨彈！12縣市豪大雨特報 瑪娃颱風最後攻擊
瑪娃颱風外圍環流今早不斷為台灣東北部、北部山區帶來降雨，午後隨著對流發展更加旺盛，氣象局也擴大「豪雨、大雨特報範圍」。包括台南、高雄都進入雨區範圍，提醒民眾，今晚只有花蓮、台東的降雨趨緩，週五（6月2日）颱風遠離，北台灣降雨才會緩和下來。
記者張志浩/綜合報導
氣象局表示，颱風外圍環流影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日宜蘭縣、新北市及台中市山區有局部大雨或豪雨發生，大台北、桃園、新竹、花蓮、台南、高雄地區及南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請注意落石及坍方。
🟡警戒範圍
📍豪雨：基隆北海岸、新北市、台中市山區、宜蘭縣
📍大雨：台北市、新北市、桃園市、新竹縣、南投縣山區、台南市、高雄市、花蓮縣
針對瑪娃颱風的動向，中央氣象局預報員朱美霖表示，瑪娃颱風在過去3小時有加速趨勢，暴風圈範圍預計也會慢慢趨緩，若無太大的意外，氣象局會在今（31）日傍晚17時30分解除今年第一個颱風海上警報，不過瑪娃颱風的降雨情況還會持續到明（1）日，直到週五（2）日才會趨緩。
瑪娃颱風行經的路線海溫較低，強度一直在減弱，速度受到太平洋高壓略增強，導引氣流銜接，因此加速往北，後續颱風越往高緯度，西風越強，瑪娃會持續向東方移動，離台灣越來越遠。