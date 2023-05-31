要中央宣示「現階段無法處理核廢料」　侯友宜怒批：我忍耐5年多

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侯友宜強調，疫情造成多少人因此而離世，其中很多問題他多次反應，不管在行政院或任何場合都說，不是只有要疫苗而是要團隊合作，新北碰到很多事情，需要中央與地方齊心協力。
話鋒一轉，侯友宜批評，他開始戴口罩時，卻被批評健康的不需要戴口罩，但原來是口罩不夠買，不只經費或行政程序，讓他們感覺中央速度怎麼這麼慢？物價在波動過程中，早一點做事可省下多少億？更讓他感覺為何執政黨，對於他講的話都不愛聽？
侯友宜直言，他其實個性很好也很老實，不喜歡罵人、講人，他都是很忍耐，總覺得地方配合中央盡量做，就像他是新北市長，「有責任對三個核電廠要表示一個態度」 ，核安一定要做到最高標準，才有資格談核電，核廢料中央要妥善處理，要對新北市民有所交待。
「只要把這幾件事做好，當然核電是可以用的」侯友宜說，他從當新北市副市長開始，從來沒有講過反核電，很多人問他核廢料要如何處理？但他只要求中央兩件事，一、4萬室外乾式貯存改室內，這是核安監督委員會所有委員意見；二、核電廠除役後要移走核廢料。
侯友宜表示，能理解也包容中央現階段沒能力處理核廢料，但要請總統蔡英文跟行政院給個交待，從前行政院長蘇貞昌到現任陳建仁他都接觸過，並提及此事，「對我宣示核廢料現階段無法處理，但是把室外改成室內，更重要是不要放在人口稠密的地方。」
侯友宜說，「我是忍耐5年多，都沒有在聽」，身為新北市長做不到，或者是無法做得完美，他都可以理解但要先講，他是用這個誠懇態度面對執政黨，但卻什麼都沒有換到。