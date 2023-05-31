林飛帆參選立委！睽違9年學運世代合體　還有他們都曾參與太陽花

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2019年林飛帆加入民進黨擔任副祕書長，但因過去還在民間時曾多次批評民進黨，遭質疑言行不一，副祕月薪9萬也遭調侃領高薪。去年年底，民進黨在地方選舉慘敗，副總統賴清德接任黨主席後，林飛帆辭去副秘職務，如今再獲重用，將挑戰台北市第三選區立委。
吳崢與曾柏瑜都曾是太陽花學運發言人。學運後，吳崢曾加入時代力量，也曾兩度參選台北市議員但都落敗，這次加入民進黨參選立委，對手是國民黨籍的張智倫，張智倫的父親是前立委張慶忠，也是當時審查服貿協議的召委，卻因快速宣布通過審查，被譏為「半分忠」，如今由吳崢挑戰張慶忠之子，也是別具意義。
曾柏瑜原本綠黨成員，2016年參選立委落敗，2018代表時代力量參選新北市議員也落敗，但在2022年底選前一個月，卻因遞補曾短暫擔任過議員。今年加入民進黨，要挑戰新北市最深藍的選區之一的新店區。
而原本被點名可能獲得徵召的雞排妹鄭家純，也曾在學運期間大放異彩，在大腸花論壇上嗆辣發言，頗受網友好評。只是未來是否會代表民進黨參選，仍在未知數。
至於賴品妤也是太陽花學運幹部之一，學運期間還曾與吳崢交往，學運後原本也加入時代力量團隊，但2020年代表民進黨參選立委成功，成了本屆最年輕的立委，今年也要挑戰連任。戴瑋珊則是林飛帆在台大的學妹，學運後曾任立委吳思瑤助理，2018年參選議員成功，去年再以民進黨第一高票連任，從政成績亮眼，如今也獲賴清德青睞，加入賴陣營擔任發言人。