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林飛帆參選立委！睽違9年學運世代合體　還有他們都曾參與太陽花

▲ 林飛帆是太陽花學運要角，如今代表民進黨首度參選。（翻攝台灣師範大學臉書）
▲ 林飛帆是太陽花學運要角，如今代表民進黨首度參選。（翻攝台灣師範大學臉書）

記者何哲欣／台北報導

民進黨今（31）日宣布，徵召民進黨前副祕書長林飛帆參選台北市第三選區立委，挑戰現任立委王鴻薇。這是林飛帆加入民進黨以來，首度投入選戰，他曾是2014年太陽花學運的領袖之一，而除了林飛帆外，民進黨日前也通過徵召吳崢、曾柏瑜參選立委，兩人也是學運世代出身，加上現任立委賴品妤，新北市議員、賴清德競辦發言人戴瑋珊，都是學運世代，看得出來民進黨主席賴清德對學運世代的栽培與重視。

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2014年3月18日，太陽花學運就從林飛帆等人突破立院警力，打破玻璃門衝進議場開始，接著佔據議場長達24天，擋下「服貿協議」，也讓國民黨在2014年與2016年兩次大選都慘敗，促成第三次政黨輪替。學運後，林飛帆先完成台大學業，還到英國倫敦政經學院取得碩士學位，成了總統蔡英文的學弟。

2019年林飛帆加入民進黨擔任副祕書長，但因過去還在民間時曾多次批評民進黨，遭質疑言行不一，副祕月薪9萬也遭調侃領高薪。去年年底，民進黨在地方選舉慘敗，副總統賴清德接任黨主席後，林飛帆辭去副秘職務，如今再獲重用，將挑戰台北市第三選區立委。

吳崢與曾柏瑜都曾是太陽花學運發言人。學運後，吳崢曾加入時代力量，也曾兩度參選台北市議員但都落敗，這次加入民進黨參選立委，對手是國民黨籍的張智倫，張智倫的父親是前立委張慶忠，也是當時審查服貿協議的召委，卻因快速宣布通過審查，被譏為「半分忠」，如今由吳崢挑戰張慶忠之子，也是別具意義。

曾柏瑜原本綠黨成員，2016年參選立委落敗，2018代表時代力量參選新北市議員也落敗，但在2022年底選前一個月，卻因遞補曾短暫擔任過議員。今年加入民進黨，要挑戰新北市最深藍的選區之一的新店區。

而原本被點名可能獲得徵召的雞排妹鄭家純，也曾在學運期間大放異彩，在大腸花論壇上嗆辣發言，頗受網友好評。只是未來是否會代表民進黨參選，仍在未知數。

至於賴品妤也是太陽花學運幹部之一，學運期間還曾與吳崢交往，學運後原本也加入時代力量團隊，但2020年代表民進黨參選立委成功，成了本屆最年輕的立委，今年也要挑戰連任。戴瑋珊則是林飛帆在台大的學妹，學運後曾任立委吳思瑤助理，2018年參選議員成功，去年再以民進黨第一高票連任，從政成績亮眼，如今也獲賴清德青睞，加入賴陣營擔任發言人。

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