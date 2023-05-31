麋先生成軍10年有喜了！7月8日唱進北流 門票開賣時間曝光
金曲樂團麋先生MIXER成軍邁向第10年，近日捎來好消息，宣布將於7月8日在台北流行音樂中心表演廳舉辦「十年之後．浪漫之前」演唱會，炎炎盛夏開唱。演唱會門票於6月10日中午12點在拓元售票系統開賣。
記者吳雨婕/綜合報導
談到這次的演唱會主題「十年之後・浪漫之前」，聖皓鬼靈精怪說：「其實我們團算是比較肉麻的那種，像是摟摟抱抱開玩笑都OK！」他們聚在一起鬼點子也特別多，除了討論音樂外，當時也給了今年3月新婚的以諾很多求婚建議，聖皓爆笑說：「結果他都沒採納！」問起團員間為彼此做過最浪漫的事，他們則異口同聲說：「從我們認識以來10年了，只要是團員生日，我們一定排除萬難會聚在一起，都沒特別先約好，是有個默契在，只要是我們5個其中一個人生日，大家絕對會到齊，我們覺得還滿難得的！」
麋先生近年來從點擊近千萬的〈嗜愛動物〉、〈長成什麼樣子算愛情〉到《模仿犯》主題曲〈一種說法〉，都悄悄埋藏一些浪漫因子，去年底更締造「WE 我們的十年演唱會」3分鐘5000張門票秒殺的紀錄，為麋先生立下一個新的里程碑，聖皓賣關子說：「我們在去年高流演出時，可以說是把麋先生第一個10年做了一個很好的註解，接下來幾個10年，我們要前往的方向都和這次演唱會的名稱『十年之後・浪漫之前』很有關聯，歌迷們可以好好期待！除了新專輯越來越完整外，這次演唱會保證一定會搶先聽到新歌，是麋先生沒有出現過的風格！」
麋先生在7月8日北流開唱前，將先帶著音樂飛往五月天在北京鳥巢的「諾亞方舟10周年進化復刻版」演唱會擔任開場嘉賓，6月中再飛往新加坡CLANG克朗音樂節熱力開唱。「十年之後．浪漫之前」售票則將於6月10日中午12點拓元售票系統開賣，更多活動近況可上相信音樂、麋先生官方臉書粉絲專頁查詢。