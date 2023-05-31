大法官提名為阿扁？ 賴士葆預言：陳水扁一定提「排黑」釋憲　

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賴士葆質疑，難道司法界都沒人了嗎？還是比照國安會秘書長顧立雄，讓顧的太太王美花擔任經濟部長一樣呢？難道蔡英文喜歡「夫妻檔」這一味？
賴士葆表示，為何蔡英文如此踐踏大法官？提名人選全部都是綠油油，難道是要替蔡英文推出許多違憲預算護航嗎？例如前瞻預算，當時的立法院長蘇嘉全竟然可以一次包裹表決150案，經在野黨提出釋憲，結果大法官判決並無違憲，其次是中央開放萊豬，地方拒絕萊豬販售，結果大法官認為是中央職權，地方無權。
賴士葆抨擊，大法官的設計是當人民權益受損時，人民最後依賴的浮木，但現在蔡英文的大法官提名一切以政治正確為主要人選，浮木已經變成朽木，破爛不堪，只貫徹蔡英文的意志、貫徹黨意。
賴士葆指出，大法官職權有四個，其中最重要的兩個，釋憲與對彈劾總統、副總統行駛同意權。根據相關法律規定，彈劾總統必須經過二分之一立委出席、三分之二立委同意後，再送到司法院大法官審理。但蔡英文都準備好了，萬一賴清德當選2024年總統，而國會的「在野聯盟」超過三分之二，賴清德隨時遭到可能被罷免，不過蔡英文早已安排好都是政治正確的大法官。
賴士葆更指，還有，賴清德現在舉著「排黑」大旗，透過選罷法的修法剝奪了更生人的參政權，讓陳水扁之子陳致中不能參選，原本大聲抗議的陳水扁卻沒有聲音了，原因很簡單，因為身為律師的陳水扁，一定會提出「釋憲」，而大法官是「自己人」，這是雙面手法。
賴士葆表示，蔡英文提名大法官的同時，也顧慮到陳水扁，他預估，陳水扁一定會提出釋憲，而釋憲案送到大法官那邊去以後，一定會被通過排黑條款是「違憲」的判決，因為要幫助陳水扁、幫助陳致中。
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