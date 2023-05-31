瑪娃快走了！送「精準降雨」離別禮 2水庫喝飽飽：雨量相當可觀
今年第2號颱風「瑪娃」過去3小時有加速趨勢，暴風圈範圍也將慢慢趨緩，若無太大的意外，氣象局會在傍晚17時30分解除今年第一個颱風海上警報，臉書天氣粉專「觀氣象看天氣」則表示，「最大的風雨，現在才開始」，不過這對水情不良的「翡翠」、「石門」2個水庫來說卻是非常好的消息，估計這幾天的總雨量有機會達到400毫米左右。
記者張志浩/綜合報導
根據水利署資料顯示，供應台北、新北用水的「翡翠水庫」，目前有效蓄水量為50.2％；供應新北、桃園、新竹的「石門水庫」，則是僅有36.3％，且昨（30）日，兩個水庫的水量分別下降0.35%和0.21％，急需降雨解解渴。
「觀氣象看天氣」提及，氣象局雖然準備解除海上警報，但最大的風雨現在才開始，特別是雪山山脈，今日北部山區持續性的降雨，讓翡翠水庫和石門水庫持續進帳，預計會持續到明（1）日，累積雨量會相當可觀，有機會達到400毫米左右。東部雖然仍有強風大雨，但隨著颱風眼北抬，將逐漸趨緩。
此外，颱風本體的降雨什麼時候才能脫離台灣附近？「觀氣象看天氣」強調，要看瑪娃颱風後續的減弱程度，「台灣這次算幸運，這個颱風並未過度偏西，且乾空氣入侵颱風核心導致結構東南濕西北乾，又碰上低海溫，才讓颱風能夠減弱不少。」
而更為缺水的南部何時才會有明顯降雨？「觀氣象看天氣」說明，最新預測得等到6/10以後，西南季風將明顯增強，強西南風甚至西南氣流，才有可能為西南部帶來強降雨的機率提高。