成功游藝日200多位學子登台演出 展最佳藝術教育典範
「成功游藝日」是成功國小已傳承二十年的活動，去年因疫情而停辦，今年再次啟動，於高雄市文化中心至德堂登場。校長呂佳真依往例特別以鋼琴演奏「炮仔聲」開場帶領舞獅隊為游藝日活動揭開序幕，接著則由學子帶來小提琴、鋼琴獨奏、雙人舞等表演，以及社團、班級的演出，整場活動規劃近卅個精彩節目，全校同學於班級節目皆有上台展演的機會，顯見師長們的用心與巧思。
記者陳美嘉／高雄報導
校長呂佳真表示，110學年度成功游藝日一波數折，111學年度可以在今日依時隆重登場著實感恩，今年游藝日票房如同往年購票相當踴躍，家長們肯定與支持學校的盛情令人十分讚嘆。成功游藝日全校移地演出確實是一大工程，多達兩百多位表演者上台在規劃與引領上都是項艱鉅的任務，校長勉勵孩子以認真、勇敢克服上台的緊張與膽怯，全校師生同心協力再次打造成功的口碑與品牌，成功的家長更是傲視群倫，把握孩子每一次學習熱情參與的精神，給予孩子最大的信心與鼓勵，展現最有智慧的親職教育！
整場活動近卅個精彩節目，其中四年級五位同學自組樂團自主選曲器樂編排天天利用午休時間練習的精神特別值得一提；合班同學更是在師長的指導下做洗手歌律動表演，提醒大家在疫後時期還是要做好衛教保護工作；許多節目也配合學校實施五年的「雙語實驗課程」計畫，以雙語口令發號口白演出展現雙語教學日常，今年的節目主持人由校內音樂專長老師吳晨潔帶領美籍、英籍、加籍三位雙語外籍教師分別以閩南語及中英文三語做節目旁白介紹，充分展現成功雙語教育推動的成果。
呂佳真指出，論語述而篇：「志於道，據於德，依於仁，游於藝」，一年一度成功游藝日已成為學校優良的素養與傳統，成功學子在師長的指導下積極賣力展現所才所能，積累專注當下與克服困難的勇氣，再享受從容不迫達成任務的甜美果實，陶冶游於藝的人文自在情懷，「成功游藝日」在全體親師生的努力下演出成功，成功展現一場最佳藝術教育典範令人感動。