「大王具足蟲拉麵」紅到國外！路透深入報導 國外網友反應曝光了
日前知名拉麵店「拉麵公子」推出「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」引發話題，連外媒路透社都慕名前往店家做深入報導，還讚嘆「台北一間一家拉麵店新菜的亮點，是一 個14條腿的巨型等足類動物」，但外國網友看見這碗特殊拉麵實體畫面的反應也曝光了
記者潘毅/綜合報導
拉麵公子日前推出，大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵，把大王具足蟲以清蒸方式料理後放在拉麵上，視覺效果相當震撼，一碗售價1480元，早早就被熟客預約一空，更有許多網紅到場品嚐後分享心得。
路透社的報導中，拍下拉麵店廚房料理大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵的過程，以及顧客開心拍照品嚐的畫面。老闆也在受訪時表示拿起一隻巨大的具足蟲給客人拍照，並表示「牠的外表太過吸引人了，看起來很可愛。在烹煮方法上，我們使用最簡單的方法，清蒸。因此料理起來不會太過困難。」
美媒《CNN》也在30日轉發這則報導到推特上，不過內容曝光後，許多國外網友看完則紛紛直呼驚恐「看外型就無法接受」、「台灣有飢荒嗎？為什麼會想吃這種東西」、「看到有點作嘔」；但也有一些人認為「若沒有物種滅絕的問題，其實我會想試試看」、「看起來就像沒有鰲的龍蝦，估計味道會很像」。