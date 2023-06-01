北投老爺泡湯按摩！享住宿早餐只要3800 礁溪寒沐暑假玩遊艇自駕
北投老爺酒店攜手「指舞小春秋」，期間限定推出「紓心假期」住房專案，平日雙人入住含早餐，泡溫泉再享60分鐘腳底或全身按摩療程，每房每晚只要7,600元起，相當於最低每人每晚只要3800元。礁溪寒沐酒店暑假推出第二屆兒童夏令營，學習遊艇自駕與馬術課程，再入住頂級溫泉飯店。
記者蕭涵云/綜合報導
北投老爺酒店與台北連鎖足體養身館「指舞小春秋」合作，將酒店11樓打造成叢林靜謐的全新療癒紓壓空間，並提供刮痧拔罐、腳底按摩、半身、全身按摩到精油按摩等，從頭到腳多樣化的肌肉放鬆療程。
即日起至12月29日，推出期間限定「紓心假期」住房專案，於平日雙人入住就含早餐，再享60分鐘雙人腳底或全身按摩療程，搭配白磺湯泉、烤箱及蒸氣室等飯店設施，每房每晚只要7600元起，相當於最低每人每晚只要3800元。6月30日前單獨預約腳底或全身按摩療程，還有定價9折優惠。
一次包辦讓旅客最放鬆的所有行程。並祭出限時加碼聯合票券，持指定券可享PURE歐式餐廳早餐、午餐、晚餐三擇一，三人成行最低只要1880元起，即可享用價值2100元＋10%的半自助式早餐；或是抵用午間活力套餐2客、或晚間純味套餐1客。
礁溪寒沐酒店看準暑假商機，推出第二屆兒童夏令營，戶外活動內容竟能在烏石港碼頭學習「遊艇自駕」，或參加位於頭城小山丘馬場的「馬術活動」，再入住頂級溫泉飯店。26,000元起的3天2夜專案，適用6歲以上，有自主生活能力、親水性、需獨立參加課程的兒童參加，包含每位兒童早上的專業戶外課程、傍晚陶藝課程與甲蟲標本DIY，活動期間的三餐與交通，及1位家長陪同入住「日式詠泉居」的房費與餐食費用。