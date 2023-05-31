王鴻薇諷「林9萬」 林飛帆反嗆落跑選立委「補助款領258萬」
民進黨今（31）日拍板徵召前副秘書長林飛帆參選台北市第三選區（中山、北松山）立委，對此國民黨現任立委王鴻薇開酸，學運出身的林飛帆，第一份工作就是擔任副秘書長，應教教年輕人怎麼樣一出社會就月領9萬元。林飛帆受訪表示，若國民黨跟王鴻薇真的重視年輕人，那應該由年輕世代來參選，且剛當選議員不到一個禮拜就去選立委，選舉補助款領了258萬元，「這反而會讓更多人感受到相對剝奪感。」
記者陳威叡／台北報導
林飛帆獲黨徵召參選台北市第三選區（中山、北松山）立委，將挑戰國民黨現任立委王鴻薇，對此王鴻薇也開酸，嘲諷學運出身的林飛帆，第一份工作就是擔任黨副秘書長，應該教教年輕人，要怎麼一出社會就月領9萬元。
林飛帆今日受訪回應，王鴻薇在徵召前就迫不急待地攻擊他，坦白講自己並不是那麼意外，過去王鴻薇的風格一直都是以抹黑來打選戰，這是她的風格，不過相信選民不會期待看到這樣的選戰方式。
對於「領9萬」標籤，林飛帆說，一直以來王鴻薇對於年輕世代的輕視，在這次講話中也展現無遺，國民黨與王鴻薇若真在意年輕人，願意重視、栽培年輕人，現在這選區應該是黨內年輕世代來參選。
林飛帆指出，讓大家感受相對剝奪感的，恐怕是王鴻薇去年剛當選議員，不到一個禮拜的時間就宣布參選立委，議員和立委選舉補助款就領了258萬元，「反而會讓更多人感受到相對剝奪感。」