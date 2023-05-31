新竹棒球場開挖！高虹安邀美國大聯盟場務專家修復力拼明年啟用

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高虹安並指出，市府於今年2月、3月、4月分別舉辦三場工程體檢會，諮詢專家學者意見；3月也針對開挖檢測，進行試掘、完整取樣、試體彌封之演練；4月市府與中華民國棒球協會合作，進行新竹棒球場實地勘驗作業。根據相關資料及場勘結果，中華民國棒球協會表示，國內相關條件或許無法保證改善結果完善，建議市府向美國職棒大聯盟尋求專業協助。
高虹安說明，五月下旬市府獲得 BrightView 正向回應，為求執行效率，現階段已同步洽詢並規劃後續的工作安排，前期將以遠端作業為主，提前布置前置籌備作業，同時將安排定期例會以保持雙方溝通默契並做好資訊對接；後續BrightView將派員來台，並依照先前例會資訊及新竹市立棒球場建造藍圖之排水效能訂定排水功能測試，實際檢驗碎石層排水是否滿足挖溝排水改善工程前置條件，並依照實際檢驗結果提供有關建議與規劃，確認改善書圖是否可行或由 BrightView 專家協助調整書圖。
WBC台灣承辦單位指出，以經典賽的場地修繕洽談來講，光是前期溝通就花了三、四個月；尤其經典賽還是大聯盟自己的比賽，以這樣的進度看起來，新竹棒球場作為一個外部案件來說，BrightView 已經協助加速了非常多行政流程，非常感謝他們，也希望他們能夠幫助新竹棒球場改善到最完善的狀態。
市府施發言人施淑婷強調，市府為了確認棒球場狀況，亦洽詢了全國115間實驗室，可惜因案件特殊性，多數實驗室並未回覆，或者項目未完全符合市府要求；所幸後續市府有接洽到大聯盟唯一指定場務單位 BrightView，由全世界最專業的場務專家協助場地檢測工作，市府於5月31日開始，將陸續挖掘棒球場土壤，並寄送到美國實驗室進行檢測。
工務處表示，檢視統包需求書及統包契約內容，發現預算編列不合理，近12億預算卻只有200餘萬可能與球場有關，其中包含如教育部計畫書約4000萬排水預算皆被刪除；另寫入多個不同的球場規範(職棒、三級棒球賽事、中華職棒大聯盟賽事、世界棒壘球聯盟WBSC、中華民國棒球協會場地標準)，卻無具體說明如何達成統包需求之規定；未清楚明定球場排水性能要求，以至於無明確之驗收標準及依據。
工務處說明，本案因已確認草皮及沙土層排水效能不佳，將直接進行開挖8處1M*1M面狀坑洞至底部清碎石層，灌水檢測底部排水情形；若底部清碎石層排水狀況達到大聯盟場務專家認定之排水效能，將續接以挖溝工程處理，若底部清碎石層排水狀況無法達到要求，則將以全場更換回填材質及相關工程來進行排水改善；倘有其他需要改善的狀況，也將請BrightView一併提供建議；後續也會請BrightView產出新竹棒球場場地報告，並提供後續養護的相關建議。