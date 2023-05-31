山下智久魅力太狂！睽違12年訪台 2場見面會1400張票開賣秒殺
日本人氣偶像山下智久與新木優子將在6月25日、26日為宣傳新片《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》在台灣舉辦電影特別放映暨見面會，兩場見面會限量1400張票，竟在今日中午12點30分一開賣就瞬間秒殺，可見兩位演員的人氣非常驚人。
記者詹鎰睿/綜合報導
這次，山下智久與新木優子的亞洲巡迴，除了台北之外，也將走訪香港、泰國、韓國等地，與各地粉絲分享這部浪漫唯美、充滿正能量的愛情電影。山下智久在片中扮演對作品總是全力以赴，以漫畫為職業的泉本真治，某天得知自己的作品即將被改編成電影的好消息，與助手中村沙織（山本舞香 飾）都感到欣喜萬分，沒想到得來不易的快樂卻稍縱即逝。
泉本真治突然病倒，漸漸失去視力，除了好不容易步入正軌的連載漫畫被迫停止以外，也無法再照顧年邁的祖母，眼前一片黑暗的真治被孤獨和恐懼打敗，甚至打算直接從陽台一躍而下。
此時，真治的漫畫迷，耳朵失聰的相田響（新木優子 飾）卻拯救了他。於是「看不見」的漫畫家與「聽不見」的女孩，展開了不可思議的同居生活。電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》也將在7月7日正式在台上映。