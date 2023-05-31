雲林Q1交通事故死亡增幅「全國之冠」　 縣長至今仍缺席道安會議

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30日死亡人數以雲林增加最多，高齡及機車持續惡化，112年1至3月30日死亡人數前6名縣市累計增加高達76人，其中以雲林25例增加最多，之後依序為台北11例、新北11例、宜蘭11例、 彰化9例、南投9例，每十萬人死亡人數以嘉縣最多，超過8人。
在機車死亡部分，增加較多為雲林17例、宜蘭9例、新北7例、南投6例、屏東6例、台中5例、花蓮5例。另外高齡者部分，增加較多的縣市，分別為雲林12例、花蓮6例、嘉縣5例、屏東5例、宜蘭5例。有3個縣市酒駕增加較多為宜蘭5例、嘉縣3例、彰化3例。
近期「行人地獄」爭議不斷，引發各界關心行人安全問題，112年1至3月行人事故件數5050件，死亡人數103人，受傷人數4,867人，其中行人路口死亡佔53%，路段死亡次之，約佔43%。行人死亡增加最多縣市為台北6例，其次為台南5例、基隆4例、桃園3例、彰化2例、嘉市2例、花蓮2例，每十萬人行人死亡以基隆市最多，超過1人。
至於各縣市道安會議召開情形，112年4月份有6個縣市首長未親自主持，包括台中市、新竹縣、雲林縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣等6縣市，以及連江縣未召開會議，其餘縣市由首長親自主持，另112年1至4月，雲林縣縣長至今均因公未親自主持，交通部長王國材也點名張麗善要在道安工作方面更加油。
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