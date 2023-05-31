侯友宜赴立院拜會「傅崐萁缺席」 辦公室發聲：有重要會議
國民黨2024總統參選人侯友宜今（31）日拜會立法院國民黨團，支持鴻海創辦人郭台銘的傅崐萁卻未到場參加。對此，傅崐萁辦公室稍早說明，「有重要會議在開」。據悉，傅崑萁為上午臨時請假，國民黨立委張育美也因出國未到場。
記者翁子竣／台北報導
在國民黨還未正式徵召侯友宜參選總統前，國民黨今年3月公布「中央選戰策略會報」10人名單，曾涉炒股入獄的立委傅崐萁也在列，侯友宜罕見在臉書高喊「黑金不能復辟」，傅崐萁隨後大動作召開記者會，點名侯友宜承擔國民黨，引發各界議論，此舉意圖逼侯表態參選。
隨侯友宜正式獲得國民黨徵召參選總統，並敲定今中午前往立法院國民黨團拜會黨籍立委，國民黨團也發出甲級動員邀請各立委到場，但卻不見傅崐萁人影，再度引發不合揣測。針對未到場出席原因，傅崐萁辦公室下午則回應，「有重要會議在開」。據了解，傅崑萁上午臨時請假未到，另張育美則因出國也未到場。
國民黨團書記長謝衣鳳受訪說明，一定是她忘記打電話給傅崐萁，「不好意思，我太忙了」。國民黨立委洪孟楷也說，相信傅崐萁應該有事情，但不曉得為何沒來，但他今天別無二心，就是要2024年政黨輪替。