國票金完成董事改選！看重啟併安泰銀　董座：不可能原條件談判

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今日選出的9席一般董事包含合庫銀行1席、第一銀行1席及現任國票金董事長魏啟林、國票金董事陳正林、國票金副董事長蔡紹中、國票金董事施正峰、國票金董事陳冠舟、國票金董事楊承羲及現職雷虎科技董事長陳冠如。另4席獨董包括華南銀前總經理張振芳、現任國票金控獨立董事陳惟龍、現任國票金控獨立董事饒世湛、現任國票金控獨立董事陳淑娟。
董事長魏啟林在股東會上也提到，雖然各國邊境逐漸解封，但去年因為俄烏戰爭爆發、原物料價格上漲等因素，導致全球經濟成長趨緩，金融市場因大幅升息波動加大，國票金去年稅後淨利約新台幣12.8億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.41元，而子公司樂天國際銀行經營2年，持續以擴大客戶與資產規模、強化資產品質為經營目的，去年底存放款餘額都呈現年成長，但全年仍虧損5億4000萬元。
展望今年，他說，國票金前4月自結稅後淨利達7.4億元，年成長20%，EPS為0.22元，子公司票券公司也伺機布局優質債券，逐步調整授信結構、擴大利差，預計上半年可望走出谷底。
至於股東錦鋐企業提案討論「重啟執行安泰銀併購案」，今日也投票通過，贊成比例逾6成，也有股東發言不反對併購，而是反對不合理的併購條件，要求公司深入評估相關併購標的。據了解，魏啟林在會中也回應表示，雙方合約在去年10月13日已經終止，事過境遷，不可能按原本條件重啟，未來也不排除對任何銀行再洽商，屆時將依照新環境、架構、條件去談併購，執行方式要按照新的狀況進行。
國票金也補充指出，銀行業務納入經營範疇，積極對外尋求併購機會，是既定的發展方向，符合公司的最大利益。未來若有合適的併購標的，也會積極爭取並審慎評估，在適當條件及時機下，也不排除與安泰銀行重啟併購交易磋商，不過，具體交易條件及契約內容，須另依盡職調查結果、標的公司的財務、業務狀況等事項，逐一協商洽談。