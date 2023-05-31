亞馬遜員工發動罷工抗議　裁員2.7萬、強制重返辦公室掀反彈

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這次罷工抗議的導火線在於，亞馬遜於上月開始實施員工每週至少3天回到辦公室上班的政策，亞馬遜發言人格拉瑟（Brad Glasser）表示，員工回到辦公室後，公司充滿了活力。不過有超過2萬位亞馬遜員工連署，要求高層重新考慮返回辦公室上班的措施，但格拉瑟表示，在過去幾個月來已於多個場合中，充分解釋了為何希望員工回到辦公室，仍將繼續這樣的政策。
發起罷工的員工抱怨，亞馬遜應該將自主權交還給最了解員工和客戶的團隊，「以就遠程、面對面或混合工作做出最佳決策，並且讓員工選擇一個能夠讓他們以最佳方式工作的團隊」。
除此之外，也有員工不滿亞馬遜面對氣候變遷危機的動作遲緩，亞馬遜的物流高度依賴化石燃料，在全球產生了巨大的碳足跡。亞馬遜承諾於2030年，將至少部署10萬輛電動車用來送貨，並於2040年達到淨零碳排放，但有員工認為這樣的速度太慢。
自去年11月以來，亞馬遜已經裁員了2萬7000人。亞馬遜在疫情期間，大幅擴張人力，以應對飛速發展的宅經濟，但隨著全球進入後疫情時代，需求放緩，對經濟衰退的擔憂日益加劇，亞馬遜也不得不放緩或取消擴張計畫，進行裁員。包括提供家庭護理服務的Amazon Care和專注慈善的Amazon Smile，都已停止營運。