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特企／盛世唐風超經典IP手遊　《軒轅劍M:夢回雲山》再掀仙俠浪潮

▲盛世唐風經典手遊鉅作《軒轅劍M:夢回雲山》代理權確定 即日展開預先登入活動。(圖/品牌提供)
▲盛世唐風經典手遊鉅作《軒轅劍M:夢回雲山》代理權確定 即日展開預先登入活動。(圖/品牌提供)

本報訊

千年一劍，情聚軒轅！盛世唐風「軒轅劍」經典IP將再度掀起浪潮，以全新手遊鉅作《軒轅劍M:夢回雲山》與玩家見面。大宇資訊旗下星宇互娛今(31)日宣布，《軒轅劍M:夢回雲山》近期將於台港澳地區上架，即日起火熱展開預先登錄活動，只要完成指定任務，就能領取遊戲內豪禮，邀請更多高手共敘軒轅，好禮加碼送！

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軒轅劍系列是華人世界公認最經典的角色扮演遊戲之一，此款《軒轅劍M:夢回雲山》是大宇資訊授權 IP、與中國大型遊戲商網易遊戲共同開發，由星宇互娛負責全球發行。遊戲世界觀以《軒轅劍三》與《軒轅劍三外傳：天之痕》世界觀為核心，從唐朝歷史延伸出極致美奐的全新故事線，此外一流彩墨風格美術設計更將盛唐美學推向極致。代理商星宇互娛表示，遊戲保留回合戰鬥、天書系統等經典復刻玩法，更升級社交與團戰系統等全新玩法，帶領玩家步入回味無窮的仙俠旅程。

全球累積超過千萬玩家的華人經典遊戲《軒轅劍》，因出色且引人入勝的世界觀，自1990年推出首部作品至今，經典人氣依然歷久不衰！遊戲IP在亞洲地區延伸至小說、漫畫甚至電視劇，更成台灣遊戲IP史上首部進軍日本的動畫作品！而近期即將推出的《軒轅劍M:夢回雲山》，承載著《軒轅劍》系列浩瀚龐大的劇情背景，世界觀探索上也毫不馬虎！

遊戲劇情設定在中國唐朝由盛轉衰的時期，承接《軒轅劍參》賽特和魔王第一次決戰後百年的故事。玩家可與原創七大主角門派「龍武軍」、「靈素莊」、「滄劍盟」、「琉璃會」、「沉星島」、「天師道」和「隱墨宗」相結合。玩家將在遊戲中扮演七大門派傳人，與軒轅系列經典角色們相遇，並透過遊戲任務蒐集流落各處的十大神器來拯救壺中界，沈浸式體驗各種未知冒險。

《軒轅劍M:夢回雲山》為正統回合制角色扮演遊戲，結合陰陽冥三種屬性相剋、策略性滿點！突破了傳統的「敵我輪流攻擊」傳統回合制玩法，在戰鬥中引入了「克制」、「追擊」等全新規則，考驗更多策略性。此外，玩家也能自由選擇門派技能的流派，並將技能重新搭配組合，讓玩家能享受戰略之樂趣。

而軒轅劍系列最經典玩法之一「天書系統」以及「煉妖系統」也是該作核心特色。玩家可以在天書系統培養護駕、煉製丹藥、製造珍貴道具，並深入探索研習而得各類繪畫素材，裝扮出專屬自己的天書世界。煉妖系統可讓玩家將已有護駕放入煉妖壺中煉妖，放入技能書，煉得更高級的護駕，親手培養專屬靈寵。

除了經典復刻，也伴隨更多新奇系統玩法，例如「五原比武」PVP對戰、全新「昊天塔系統」、輕鬆放置無壓力的「遠征修行」等，以及更多社交與日常任務等內容，想知道更多遊戲介紹與上市資訊，歡迎關注新聞報導、官方粉絲團與官方網站等最新訊息，解鎖軒轅世界、昂首仙俠之巔！

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