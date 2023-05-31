『手牽手、來健走』公益健走　90歲阿嬤享受「黃金海岸」風光

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此活動在健走之餘，也能一次飽覽黃金海岸球場最自豪的山海美景。許多不曾踏入球場的民眾，無不驚豔於眼前的景色，紛紛拍照留念。還有人全程赤腳走路，踩在軟綿綿的草皮上接地氣。一位看到網路訊息而報名參加的林先生表示，黃金海岸球場的風景真的好漂亮，讓他聯想起墾丁的鵝鑾鼻國家公園，而且天氣真的很好，走起來非常舒服，「希望以後國寶能多辦這樣的活動！」
在所有參加的民眾裡，還有一位已經高齡90歲的阿嬤，也在家人的陪同下一起來走走。阿嬤表示她是第一次來到球場走路，感覺真的很好，比在公園散步還舒服。「空氣好、景色好，我很喜歡，運氣真好！」阿嬤開心地說道。
國寶集團育樂事業群營運長湯順甄表示，非常感謝老天爺給了這麼棒的天氣，也要謝謝瑪娃颱風。這不僅是一場健走活動，更是一場結合公益的健走活動。她強調國寶集團成立30多年來，一直默默地做公益，像是和今天也來共襄盛舉的財團法人唐氏症基金會合作，在全省各地成立工作所，讓唐寶寶有一技之長，且每年認購五萬份唐寶寶製作的手工香皂，減輕唐寶寶家庭的負擔。
此外，像是為低收入戶提供塔位、和惜食協會合作送餐給獨居老人、在社子島成立兒童課後安親班等等，都是國寶集團多年來默默進行的善行。「國寶集團今天邀請大家手牽手、來健走，一起做公益，未來也會繼續和大家一起走下去！」湯順甄說道。
在完成健走行程後，所有與會者都能獲得一份豐富的參加獎，包括國寶客製化毛巾、餐券、宏豆咖啡、FIJI水、潤舍茶集與餐盒。還有獎項豐富的抽獎活動，以及提供香腸、粽子、果汁與雞蛋糕等美食的各式餐車，讓民眾們以餐券免費兌換。另外，現場也有石門當地的小農市集、唐寶寶的愛心義賣等攤位，像園遊會般地豐富熱鬧。有得吃、有得拿又有得逛，無怪乎一位已經80多歲的阿嬤笑著說：「真的超開心的，希望下次繼續辦，我要走18洞！」